امنیت، مهم‌ترین نیاز و اولویت هر کشور است و بسیج یکی از ستون‌های اصلی امنیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری بسیج، سرلشکر عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، در دیدار با رئیس سازمان بسیج مستضعفین، معاونان، رؤسای اقشار و مدیران این سازمان که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اظهار کرد: هفته بسیج فرصت مغتنمی برای تبیین عملکرد یک‌ساله سازمان بسیج مستضعفین و ارائه خدمات و اقدامات انجام‌شده به مردم و همچنین قدردانی از تلاش‌های بسیجیانی است که در عرصه‌های مختلف، خدمات مؤثر و تعیین‌کننده‌ای ارائه کرده‌اند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، بسیجیان را از وفادارترین نیرو‌ها به نظام جمهوری اسلامی، امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته، الگوی ارزشمندی از نیرو‌های داوطلب و مردمی برای خدمت‌رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف شکل گرفته است؛ نیرو‌هایی که در تمامی بحران‌های کشور، اعم از حوادث طبیعی، جنگ‌ها و سایر شرایط دشوار، در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته‌اند. عبداللهی با بیان اینکه چنین سطحی از ایثار و فداکاری در مسیر کمک به هم‌نوع و دفاع از آرمان‌های کشور، ارزشمند و کم‌نظیر است، اظهار کرد: بسیج همواره در کنار مردم قرار دارد و در شرایط دشوار، نقش پشتیبان و امیدآفرین داشته است. در دوران دفاع مقدس نیز روحیه بالای بسیجیان یکی از عوامل مؤثر در پیروزی‌های رزمندگان در میدان‌های نبرد بود.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با تأکید بر جایگاه بسیج در تأمین امنیت ملی گفت: امنیت، مهم‌ترین نیاز و اولویت هر کشور است و بسیج یکی از ستون‌های اصلی امنیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؛ موضوعی که در طول سال‌های گذشته و در جریان ناآرامی‌ها، جنگ‌ها و حوادث مختلف به اثبات رسیده است. وی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار کرد: این دو جنگ تحمیلی با جنگ‌های گذشته تفاوت‌های اساسی داشت، اما بسیج بار دیگر توانست مأموریت خود را به‌خوبی انجام دهد و در کنار سایر دستگاه‌های امنیتی، در کنترل شرایط شهر‌ها و برقراری امنیت نقش مؤثری ایفا کند. سرلشکر عبداللهی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر شکل‌گیری «ایران قوی» گفت: تحقق ایران قوی و تقویت هرچه بیشتر اقتدار ملی، با اتکا به ظرفیت بسیج و مشارکت مردم امکان‌پذیر است. بسیج می‌تواند در تقویت بنیان‌های این قدرت ملی نقش‌آفرینی کند و در کنار ملت و رهبری، زمینه‌ساز حرکت کشور به سوی قله‌های پیشرفت باشد.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و تحولات جنگ اخیر تصریح کرد: توان موشکی کشور توانست دو دشمن قدرتمند، یعنی یک ابرقدرت جهانی و پنجمین ارتش قدرتمند دنیا را با چالش جدی مواجه کند و به عقب‌نشینی وادار سازد؛ این دستاورد، اقدامی بزرگ و قابل توجه بود.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به اشتباه محاسباتی دشمنان در ارزیابی قدرت ایران افزود: دشمنان با این تصور که می‌توانند ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند و با ایجاد زمینه برای ورود جریان‌های معاند به خیابان‌ها، اهداف خود را محقق سازند، حمله گسترده‌ای را آغاز کردند؛ اما پاسخ جمهوری اسلامی ایران برخلاف محاسبات آنان، تنها یک ساعت پس از حمله اولیه صورت گرفت. وی این اقدام را «غافلگیری پس از غافلگیری» توصیف کرد و گفت: دشمن انتظار داشت پاسخ ایران با تأخیر انجام شود، اما واکنش سریع نیرو‌های مسلح موجب برهم خوردن آرایش عملیاتی آنان در میدان شد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با اشاره به حملات نیرو‌های مسلح ایران به پایگاه‌های امریکا در منطقه اظهار کرد: در جریان این عملیات‌ها، پایگاه‌های امریکا به‌شدت آسیب دیدند و بخش قابل توجهی از آنها از حیز انتفاع خارج شدند؛ به‌گونه‌ای که برخی از این پایگاه‌ها تاکنون نیز به شرایط عملیاتی پیشین بازنگشته‌اند و امریکایی‌ها به دنبال تغییر محل استقرار و انتقال آنها به مناطق دورتر هستند. وی تأکید کرد: هرگونه جابه‌جایی پایگاه‌های امریکا در منطقه، تغییری در اراده جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدید‌ها ایجاد نخواهد کرد و هر نقطه‌ای که این پایگاه‌ها مستقر شوند، در صورت لزوم در تیررس نیرو‌های مسلح ایران خواهند بود.