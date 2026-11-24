جوان آنلاین: حسین شکوهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز چهارشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است، اما از روز پنجشنبه بتدریج با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی در سواحل جنوبی استان و تداوم وزش آن طی روز جمعه در اغلب نقاط خلیج فارس، دریا به نسبت متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.