جوان آنلاین: جدال شاگردان انریکه با رمی‌ها اگرچه در پاریس برگزار می‌شود و آنها مثل بارسلونا مجبور نیستند فاصله ۴ هزار کیلومتری تا باکو را تحمل کنند، اما تقابل با جالوروسی قبراق و جنگنده آسان نیست.

در پایان هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا پاری‌سن‌ژرمن برای ثبت پنجمین پیروزی متوالی باید رم را قربانی کند، در حالی که منچستری‌ها نگران به بار آمدن یک افتضاح دیگر و شکست برابر اسپورتینگ هستند. کاتالان‌ها نیز با سفر به باکو طولانی‌ترین سفر در تاریخ باشگاه بارسلونا را ثبت کرده و با این خستگی باید با تیم صباح مصاف دهند.

جنگ سخت

پاریسی‌ها علاوه‌بر بحث‌های فوتبالی نگران طغیان هواداران آ. اس. رم در این شهر هستند. جدال پاری‌سن‌ژرمن و رم در پارک دوپرنس انجام می‌شود و مقامات برگزاری بازی با در نظر گرفتن احتمال درگیری هواداران تیم میهمان، هشدار امنیتی صادر کرده‌اند. شاگردان لوئیز انریکه در آخرین بازی خود در لیگ فرانسه به تیم نیس کامبک‌زده و ۳ بر ۲ پیروز شدند. صدرنشین لوشامپیونه به تازگی با مصدومیت شدید دزیره دوئه مواجه شده و علاوه‌بر او کوارتسخلیا نیز همچنان مصدوم است.

گرگ‌ها باید با صدرنشین اروپا بجنگند. رم روز‌های خوبی را با گاسپرینی سپری می‌کند و با اینکه این تیم در رده بیستم لیگ قهرمانان ایستاده، ولی در سری آ به رده دوم صعود کرده است. بیش از همه خط حمله گرگ‌ها موفق بوده؛ رم با زدن ۳۶ گل در ۱۲ مسابقه رکوردی فوق‌العاده از خود به جای گذاشته است. نکته عجیب اینکه این تیم در آخرین بازی اروپایی مغلوب منچستریونایتد شد! تیم گاسپرینی در اولدترافورد به تیم بحران‌زده یونایتد ۳ بر ۲ باخت و به نظر می‌رسد، رمی‌ها برای موفقیت در لیگ قهرمانان باید بیشتر از اینها بجنگند.



همه نگاه‌ها به پوچتینو

بحران‌زده‌ترین تیم انگلیس به لیسبون سفر کرده و تقریباً هیچ‌کس از این تیم انتظار پیروزی ندارد. با حال و روزی که منچستریونایتد دارد کسب یک تساوی در پرتغال نتیجه‌ای امیدوارکننده برای تیم پوچتینو محسوب می‌شود. بعد از برکناری مایکل کریک و سپردن نیمکت به پوچتینو، باخت ۴ بر صفر خیلی زود هواداران و منتقدان را ناامید ساخت. با اینکه قرار نبود سرمربی جدید تنها چند روز پس از حضورش تیم را متحول کند، ولی عملکرد بسیار ضعیف و شوکه‌کننده بازیکنان یونایتد برای همه عجیب بود؛ حتی تیم‌های رقیب. باخت سنگین در آنفیلد به لیورپول وضعیت را بحرانی‌تر کرده و تیم رده هفدهمی جزیره خطر سقوط را بیخ گوشش احساس می‌کند. تیم هشت امتیازی با کریستال‌پالاس قعرنشین فقط یک امتیاز فاصله دارد. تنها راه پایان دادن به این ناکامی‌ها شگفتی‌سازی در مصاف با اسپورتینگ است. اگرچه سرمربی آرژانتینی دستش بسته است و ستاره‌ای در تیمش ندارد، ولی عبور از سد حریف پرتغالی می‌تواند یونایتد را از سقوط نجات دهد.

سایر بازی‌ها

اینترمیلان بعد از یک تساوی ناامیدکننده برابر آتالانتا، امشب در جوزپه مه‌آتزا جدال با اشتوتگارت را در پیش دارد. دفاع نروآتزوری روز به روز شکننده‌تر می‌شود. اینتر در حالی مقابل آتالانتا متوقف شد که چهار بار از حریفش پیش افتاد، اما نتوانست برتری‌اش را حفظ کند. طبق آمار تیم کیوو در ۱۲ بازی سری آ ۱۷ گل دریافت کرده است.

اتلتیکومادرید بعد از رکوردشکنی سرمربی‌اش حالا میزبان تیم وایکینگ است. تیم سوم لالیگا ختافه را برد تا دیه‌گو سیمئونه تعداد پیروزی‌هایش در لالیگا را به عدد ۳۴۵ برساند. پیش از این آراگونس با ۳۴۴ پیروزی پیشتاز بود، ولی حالا سیمئونه رکورددار بیشترین برد در لالیگاست.

صدرنشین لالیگا به باکو رفته و برای مصاف با تیم صباح سفری طولانی را پشت سر گذاشته است. غیبت لامین یامال به دلیل مصدومیت چالش بارسلونا در این بازی است. فلیک برای پر کردن جای خالی او جسی بیسیوو وینگر ۱۹ ساله آکادمی را به لیست سفر اضافه کرده است. در دیگر بازی‌ها لیل میزبان بایرن‌مونیخ است، اسلاویاپراگ در خانه با ویارئال مصاف می‌دهد و کلوب بروژ با لیورپول و شاختار با فنرباغچه روبه‌رو می‌شوند.