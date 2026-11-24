جوان آنلاین: گل‌گهر سیرجان تنها نماینده فوتبال ایران در لیگ سطح۲ آسیا امشب در دومین بازی مرحله برگشت دور گروهی به مصاف الجزیره امارات صدرنشین گروه می‌رود. دو تیم در بازی رفت به تساوی بدون گل رضایت دادند، اما در شرایطی کاملاً متفاوت بازی برگشت خود را برگزار می‌کنند.

الجزیره تقریباً صعودش قطعی است و حتی با یک تساوی هم می‌تواند در دو بازی آینده با خیالی راحت گام به میدان بگذارد، اما وضعیت گل‌گهر کاملاً بحرانی است. گل‌گهر حتی همین امشب می‌تواند از گردونه مسابقات حذف شود. نماینده کشورمان با دو امتیاز از چهار بازی گذشته که حاصل دو تساوی است در قعر جدول این گروه قرار دارد و ناگفته پیداست اگر می‌خواهد به مراحل بالاتر صعود کند باید هم دو بازی پیش‌رو را ببرد و هم امیدوار باشد که تیم‌های بالادستی، به‌خصوص ارکاداغ و به‌ویژه در بازی امشب امتیاز از دست بدهند تا شاید بتواند به مرحله حذفی این مسابقات راه پیدا کند.

در جدول گروه دوم این مسابقات، الجزیره با ۱۰ امتیاز صدرنشین است. آرکاداغ ترکمنستان با هشت امتیاز دوم است. المحرق بحرین سه امتیازی است و گل‌گهر با دو امتیاز چهارم است. به این ترتیب اگر در بازی‌های امشب نماینده ترکمنستان موفق به شکست المحرق شود و امتیاز خود را به ۱۰ برساند عملاً حکم حذف گل‌گهر امضا شده، چراکه سیرجانی‌ها در بهترین شرایط که کسب دو پیروزی است، هشت امتیازی می‌شوند که حتی برای صعود به‌عنوان تیم دوم هم کافی نیست.

در لیگ نخبگان هم تنها می‌توان به استقلال امیدوار بود. هرچه آبی‌های تهران در آسیا خوب جلو می‌روند، قرمز‌های تبریز حرفی برای گفتن ندارند. شاید باید تراکتور را هم حذف‌شده زودهنگام لیگ نخبگان بنامیم. تراکتور از پنج بازی گذشته خود تنها دو امتیاز به‌دست آورده و طبیعی است که در سه بازی پیش‌رو فقط باید برنده از زمین خارج شود، اما نمایش‌های ضعیف شاگردان جواد نکونام در آسیا چندان جای امیدی برای هوادارانشان باقی نگذاشته است.

شکست ۵ بر یک مقابل الوصل امارات یک تحقیر تمام‌عیار برای تراکتور بود. الوصل با اتکا به مهاجم نام‌آشنای ایرانی‌اش هر کاری خواست انجام داد. مهدی طارمی دو بار گلزنی کرد و نقش مؤثری در برد تیمش داشت تا اماراتی‌ها با یک بازی کمتر حالا بیشتر از قبل به صعود از مرحله اول لیگ نخبگان امیدوار باشند.

جواد نکونام، سرمربی تراکتور البته علت شکست تیمش را مسائل غیرفوتبالی عنوان می‌کند: «افرادی در فدراسیون فوتبال ایران حضور دارند که از شرایط به‌وجودآمده برای ما خوشحال هستند، چراکه هیچ کمکی به تیم نکردند. هیچ تیمی در این مسابقات با شرایطی مشابه ما روبه‌رو نیست و چنین سختی‌هایی را تحمل نمی‌کند. این اتفاقات باعث مصدومیت چند بازیکن شده است. در واقع فوتبالی در زمین جریان نداشت که بخواهیم درباره مسائل فنی آن صحبت کنیم. اتفاقاتی رخ داد و مشکلاتی برای ما به وجود آوردند و هیچ کمکی به تیم نشد. این شرایط به ما آسیب زد و مسابقات این تورنمنت را برایمان دشوار کرد.»

صحبت‌های نکونام بلافاصله با واکنش روابط‌عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ مواجه شد. سازمان لیگ در پاسخ سرمربی تراکتور اعلام کرد: «نسبت دادن خوشحالی از ناکامی یک نماینده ایران به مجموعه فوتبال کشور، منصفانه نیست. تیم‌های استقلال و گل‌گهر سیرجان نیز برای حضور در رقابت‌های آسیایی با دشواری‌هایی همچون طولانی بودن مسیر سفر و برگزاری مسابقات در کشور ثالث مواجه بوده‌اند، اما مدیران، مربیان و بازیکنان این تیم‌ها با درک شرایط موجود و تلاش مضاعف، برای فراهم کردن شرایط مناسب‌تر اقدام کرده‌اند. انتظار می‌رود همه خانواده فوتبال با درک شرایط دشوار نمایندگان کشورمان، در مسیر حمایت از آنها و سربلندی فوتبال ایران گام بردارند.»

برخلاف تراکتور، اما اوضاع استقلال خوب است. آبی‌ها بعد از حاشیه ۲۴ ساعته استعفای بختیاری‌زاده هرچند با ترس و لرز به مصاف العین امارات صدرنشین جدول رفتند، اما موفق شدند با یک تساوی هم خود را بالای جدول نگه دارند و هم برای رقبای هفته‌های آینده خط و نشان بکشند. استقلال تا پیش از بازی‌های حساس شب گذشته با ۱۰ امتیاز در رده سوم جدول قرار داشت، اما وضعیت شاگردان بختیاری‌زاده، به‌گونه‌ای است که حتی اگر به رده چهارم یا پنجم هم سقوط کنند، شانس بسیار بالایی برای صعود به مرحله حذفی مسابقات دارند.

بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال بعد از کسب تساوی ارزشمند مقابل العین با قدردانی از شاگردانش گفت: «بار دیگر نشان دادیم چه تیم بزرگی هستیم. حتی در دقایقی از بازی بهتر از العین بودیم و می‌توانستیم برنده شویم. اگر خوش‌شانس بودیم و دقت می‌کردیم، می‌توانستیم برد شیرینی به دست بیاوریم. آمار نشان می‌دهد که العین چه تیم پرقدرتی است، اما نشان دادیم چه تیم باکیفیتی هستیم. می‌توانستیم برنده باشیم و باید در خط حمله دقت بیشتری می‌کردیم. بازی برابر العین در استادیوم خانگی آنها سخت بود. از بازیکنانم راضی هستم و به نظرم آنها یک تیم واقعی و مدعی نشان دادند.»