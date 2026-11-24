جوان آنلاین: گمانه‌زنی‌ها در خصوص انتخابات کمیته ملی المپیک و نامزد‌های احتمالی با شیب تند افزایش پیدا کرده و بیشتر حواشی حول ثبت‌نام احتمالی برخی چهره‌های شناخته‌شده می‌چرخد. با این حال کمیته ملی المپیک می‌کوشد مجمع انتخاباتی هفتم دی‌ماه با حداقل حاشیه و با رعایت همه مقررات درج‌شده در اساسنامه برگزار شود.

فرایند ثبت‌نام نامزد‌های پست ریاست، نایب‌رئیسی و اعضای هیئت‌اجرایی از شنبه هفتم آذرماه آغاز می‌شود و همه آنهایی که مدعی حضور در مدیریت کمیته ملی المپیک هستند تا ۲۱ آذرماه فرصت ثبت‌نام خواهند داشت. مهم‌ترین گزینه‌ای که نامش برای تصدی پست ریاست و جانشینی محمود خسروی‌وفا مطرح شده کسی نیست جز علیرضا دبیر، رئیس فعلی فدراسیون کشتی که اخیراً در اظهارنظری حضور همزمان در کمیته المپیک و فدراسیون کشتی را قانونی خوانده بود. مهم‌ترین بحث مطرح‌شده در آخرین نشست دبیرکل کمیته با رسانه‌ها نیز موضوع نامزدی دبیر و آینده ورزش اول ایران بود.

سرنوشت کشتی

ریاست کمیته ملی المپیک اگرچه از نظر اساسنامه و قانون شغل محسوب نمی‌شود، اما این پست ورزشی آن‌قدر مهم است که هر مدیری را برای کاندیداتوری در انتخابات پیش‌رو وسوسه می‌کند. وقتی مدیران غیرورزشی و سیاسی هم برای رسیدن به پست‌های کلیدی کمیته خیز برمی‌دارند، نمی‌توان به علیرضا دبیر که هم مدال المپیک در کارنامه دارد و هم در ریاست فدراسیون کشتی موفق بوده، خرده گرفت.

اما نمی‌توان نسبت به آینده ورزش اول کشور بی‌تفاوت بود. کشتی که امید اول‌مان در المپیک است و حتی در بازی‌های آسیایی نیز بار سنگینی را به دوش می‌کشد این روز‌ها درگیر رفتن یا نرفتن رئیس‌اش است. ثبت‌نام نامزد‌ها چند روز دیگر شروع می‌شود و اهالی ورزش به ویژه خانواده کشتی منتظر تصمیم نهایی دبیر هستند. با توجه به اظهارنظر اخیر دبیر در مورد حضور همزمان در کمیته و فدراسیون کشتی احتمال ثبت‌نام او در انتخابات بیشتر شده است.

حق نامزدی

بعد از آخرین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک، مهدی علی‌نژاد در پاسخ به سؤالی در خصوص حضور یا عدم حضور دبیر در انتخابات محتاطانه صحبت کرد: «مجمع کمیته ملی المپیک ۶۳ عضو دارد و همه اعضا می‌توانند برای ریاست نامزد شوند. ریاست کمیته المپیک طبق اساسنامه شغل محسوب نمی‌شود. طبیعتاً این مسئله شامل حال علیرضا دبیر هم می‌شود. در مورد گزینه‌ها نمی‌توانم اظهارنظر کنم. طبیعتاً اعضای مجمع حق دارند از یکدیگر کنند. خودم هم قصدی برای نامزدی ندارم و امیدواریم هفتم دی‌ماه انتخاباتی سالم را برگزار کنیم.»

آینده مشخص نیست

دبیرکل کمیته ضمن حمایت از عملکرد فدراسیون ووشو در خصوص آینده فدراسیون کشتی بعد از جدایی احتمالی علیرضا دبیر گفت: «انتخابات هنوز برگزار نشده و معلوم نیست چه کسی رئیس می‌شود. ورزش بالا و پایین دارد. زمانی که من در فدراسیون ووشو بودم هم این رشته فراز و نشیب‌هایی داشت، ولی ووشو به یک نفر متکی نیست و اخیراً هم در المپیک جوانان به مدال رسیدند. در مورد رشته‌های دیگر نیز خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند. کشتی ورزش اول کشور در المپیک است. قطعاً حضور دبیر تأثیر مثبتی در کشتی گذاشت و عملکرد کشتی در مسابقات جهانی نشان داد که ظرفیت آنها بیشتر از اینهاست.»

مناف جانشین کفاشیان

علی‌نژاد با اشاره به عملکرد کمیته ملی المپیک در چهار سال گذشته از انتخاب مناف هاشمی به‌عنوان خبره ورزشی مجمع انتخاباتی خبر داد: «پیش از این پنج کارشناس خبره انتخاب شده بودند و قرار نبود تغییری صورت بگیرد، ولی علی کفاشیان از حضور در مجمع انصراف داد و خسروی‌وفا، رئیس کمیته المپیک مناف هاشمی را به‌عنوان کارشناس خبره پیشنهاد شد و هیئت رئیسه نیز این پیشنهاد را تأیید کرد. هفتم آذر پروسه ثبت‌نام انتخابات آغاز خواهد شد. تلاش می‌کنیم انتخابات را در چارچوب اساسنامه برگزار کنیم. امیدوارم اعضای مجمع رعایت اخلاق را بکنند تا انتخابات در فضایی آرام برگزار شود. حق همه اعضاست که برای پست‌های مختلف نامزد شوند. در چهار سال گذشته اعضای هیئت رئیسه کار را با کمترین تنش و حاشیه پیش ببرند، در حوزه بین‌الملل اتفاقات ویژه‌ای افتاد و ارتباط خوب با کمیته بین‌الملل المپیک (IOC) و شورای المپیک آسیا در این دوره محقق شد.»

پاداش کسب سهمیه

با اعلام دبیرکل کمیته ملی المپیک هر ورزشکاری که سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب کند، ۳۰۰ میلیون پاداش دریافت خواهد کرد: «اولین سهمیه المپیک کاروان ایران توسط هانیه رستمیان به دست آمد و برای دومین بار است که او اولین سهمیه کاروان را کسب می‌کند. برای هر ورزشکار ۳۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است. این پاداش دوره قبل ۵۰ میلیون تومان بود و امسال شش برابر شده است. همچنین برای هانیه رستمیان ۱۰۰ میلیون پاداش اضافه هم در نظر گرفته شد.»