در آخرین نشست کارشناسی بررسی عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، وزیر ورزش از ضرورت برنامه‌ریزی جهت المپیک ۲۰۲۸ گفت. لب‌کلام صحبت‌ها دنیامالی این بود که در فاصله باقی‌مانده تا المپیک پیش‌رو باید انرژی خود را صرف فدراسیون‌هایی کنیم که شانس مدال‌آوری دارند. نکته‌ای که البته بار‌ها و بار‌ها از زبان همتایان قبلی او شنیده‌ایم. مسئله‌ای حائز اهمیت که بسته به نوع نگاهی که به آن می‌شود هم می‌تواند خوب باشد و هم بد.

خوب از این جهت که بستر لازم برای رشته‌های مدال‌آور فراهم شود، یعنی می‌توان روی افزایش مدال‌آوری‌ها حساب باز کرد. بعد از این بابت که مبادا توجه به رشته‌های مدال‌آور باعث کاهلی، فراموشی یا نادیده گرفتن سایر رشته‌ها شود، یعنی فرق و توفیری هم اگر قرار است گذاشته شود، افزایش توجه به رشته‌های مدال‌آور باشد، نه کاهش توجه به دیگر رشته‌ها، چراکه به هر حال هر رشته‌ای در صورت توجه و رسیدگی می‌تواند در زمره مدال‌آوران قرار گیرد. همان‌طور که ژیمناستیک یا سنگ‌نوردی توانستند با تلاش فراوان

نام خود را در جمع رشته‌های مدال‌آور ایران جای دهند. یعنی اگر قرار است برنامه ویژه‌ای ریخته شود، نباید حقی از هیچ رشته‌ای صرفاً به این بهانه که فعلاً مدال‌آور نیست، ضایع شود. در مقابل باید رسیدگی، توجه و برنامه‌ریزی‌ها برای رشته‌های مدال‌آور آن‌قدر دقیق و ایده‌آل باشد که انگیزه سایر رشته‌ها را افزایش دهد.

اشاره وزیر به تمرکز روی رشته‌های مدال‌آور در زمان باقی‌مانده تا المپیک ۲۰۲۸ بار دیگر اشراف او به حوزه ورزش و مسائل حائز اهمیت آن را به رخ می‌کشد، اما انتظارات را هم بالا می‌برد. در واقع انتظار می‌رود دنیامالی به جای تأکید به این مهم، گامی برای عملی شدن این برنامه بردارد.

سال‌ها تجربه و حضور در میادین مختلف نشان داده رشته‌هایی، چون دوومیدانی و شنا ظرفیت و سهم قابل توجهی در مدال‌های توزیع‌شده در رویداد‌های مهم جهانی، خصوصاً المپیک دارند. با وجود این هنوز هم تکیه ایران به مدال‌آوری وزنه‌برداری، کشتی و تکواندو است. حال آنکه وقت آن رسیده این بار از روی دوش سه رشته یادشده برداشته شود و آقایان مسئول که لابه‌لای حرف‌های خود بار‌ها ثابت کرده‌اند خوب می‌دانند مسیر موفقیت از کدام سمت است، گامی بلند در این راستا بردارند و از دوومیدانی و شنا حمایت کنند تا آنها نیز در جمع رشته‌های پرمدال ایران در مسابقاتی، چون المپیک قرار گیرند.

ظرفیت دوومیدانی ایران بر کسی پوشیده نیست. ورزشکاران این رشته بار‌ها و بار‌ها برای ایران افتخارآفرینی کرده و پرچم کشور را در اقصی‌نقاط دنیا به اهتزاز درآورده‌اند. با وجود این بر کسی پوشیده نیست که ورزشکاران دوومیدانی ایران با چه مسائل و مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. مسائل و مشکلاتی که تأثیر بسیاری در کوتاه ماندن دست آنها از مدال‌های مختلف داشته است. با نگاهی به همین مسابقات اخیر در ناگویا، نمونه‌های بارزی از این بی‌توجهی‌ها را به یاد خواهیم آورد. از اشکالات واردشده به کفش بانوی دونده ایران تا مسائل دیگر که شاید چندان بزرگ نباشند، اما به وقتش تأثیر منفی خود را خواهند گذاشت. مسائلی که برخی از آنها مالی هستند، برخی معنوی و برخی دیگر نیز مربوط به امکانات و زیرساخت‌هاست. موارد متعدد و صدالبته مشخصی که مجموعه‌ای از آنهاست که می‌تواند باعث ترسیم موفقیت در سرنوشت یک ورزشکار شود، درست همان‌طور که نادیده گرفتن هرکدام به تنهایی می‌تواند نقشی پررنگ در حسرت به دل ماندن آنها داشته باشد، حسرتی که، اما نه صرفاً ورزشکار که یک ملت و کشوری را آزرده‌خاطر می‌کند.

المپیک در پیش است و ما هنوز هم ماه‌های زیادی فرصت داریم. ماه‌هایی که می‌تواند روز به روز آن با برنامه‌ریزی و حمایت در کنار تلاش ورزشکاران سپری شود یا با بی‌توجهی سپری شود تا به آنچه در نظر داریم در المپیک لس‌آنجلس نرسیم. المپیکی که موفقیت و افتخارآفرینی در آن بیش از هر المپیک دیگر برای ورزش ایران اهمیت دارد. اما آیا اهمیت این رویداد باعث می‌شود یک‌بار هم که شده با نگاهی متفاوت به روند آماده‌سازی کاروان ایران بیندیشیم؟ تفاوتی که با حمایت و مهیا کردن زمینه موفقیت همراه باشد، نه زدن از سروته لیست اعزامی!