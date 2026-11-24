مدیر اداره آمریکای لاتین وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: در دوره جدید ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا، روابط تجاری، تعاملات سیاسی و همکاری‌های بشردوستانه خود را با برزیل تقویت خواهیم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر شتینین، مدیر اداره آمریکای لاتین وزارت خارجه روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت‌های روسی حضور خود را در بخش انرژی آمریکای لاتین حفظ کرده‌اند و این همکاری نویدبخش نیز است.

به گزارش مهر، مدیر اداره آمریکای لاتین وزارت خارجه روسیه در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های مربوط به پروژه‌های انرژی در آمریکای لاتین، به خبرنگاران گفت: شرکت‌های ما فعال هستند و به این همکاری ادامه می‌دهند؛ بنابراین معتقدم که قطعاً چشم‌انداز‌هایی در این زمینه وجود دارد.

الکساندر شتینین، سپس اضافه کرد: مسکو در دوره جدید ریاست‌جمهوری لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، روابط تجاری، تعاملات سیاسی و همکاری‌های بشردوستانه خود را با برزیل تقویت خواهد کرد.