وزیر امور خارجه مصر در گفت‌وگوی تلفنی با مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا، بر ضرورت حفظ وحدت، تمامیت ارضی و حاکمیت لیبی تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «القاهرة الإخباریة»، «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر با «مسعد بولس» مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور کشور‌های عربی و آفریقایی تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، این گفت‌وگوی عبدالعاطی و بولس در راستای مشورت و هماهنگی مستمر بین مصر و آمریکا در خصوص مسائل منطقه‌ای دارای اهتمام مشترک و راهکار‌های حمایت از تلاش‌های مربوط به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، انجام شد.

«نادر زکی» سخنگوی وزارت خارجه مصر در این باره گفت که دو طرف در این تماس تلفنی به بررسی آخرین تحولات لیبی در پرتو حملات اخیر به بندر بنغازی و راهکار‌های پیشبرد روند سیاسی و پایان دادن به دودستگی‌ها در این کشور پرداختند.

عبدالعاطی بر اهمیت دستیابی به سازش سیاسی فراگیر و پایدار تحت رهبری لیبی با هدف تحقق آرمان‌های مردم این کشور و حفظ وحدت دولت و نهاد‌های آن تأکید کرد.

منابع پزشکی بامداد دوشنبه در شرق لیبی اعلام کردند که در حمله به کشتی روسی، ۱۰ نفر از جمله اتباع روسیه و لیبی به‌صورت سطحی زخمی شدند.

در همین حال، نیرو‌های شرق لیبی اعلام کردند یگان‌های دریایی و هوایی این نیرو‌ها مطابق رویه‌های نظامی با تهدید‌ها مقابله کردند و اوضاع تحت کنترل است.

الجزیره گزارش داد که رسانه‌های وابسته به مقام‌های شرق لیبی نیز از وقوع حمله‌ای دیگر با استفاده از قایق‌های انتحاری بدون سرنشین در سواحل بنغازی خبر دادند.

لزوم دستیابی به سازش داخلی در سودان

وزیر امور خارجه مصر و مشاور رئیس جمهور آمریکا همچنین تحولات سودان را مورد بررسی قرار دادند و وزیر امور خارجه مصر حملات پهپادی به خارطوم پایتخت سودان و یکی از ساختمان‌های سازمان ملل را محکوم کرد.

وی همچنین بر مخالفت قاطع مصر با هدف قرار دادن غیرنظامیان و مقر‌های سازمان‌های بین‌المللی و ضرورت پایبندی به حقوق بین‌المللی بشردوستانه و تضمین امنیت کارکنان این سازمان‌ها تأکید کرد.

عبدالعاطی همچنین موضع ثابت قاهره در حمایت از وحدت سودان، حاکمیت و تمامیت ارضی آن را مورد اشاره قرار داد و حفظ نهاد‌های ملی آن را ضروری خواند.

وی همچنین بر لزوم تشدید تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای دستیابی به سازش سیاسی فراگیر در سودان بدون مداخله خارجی با هدف پایان دادن به بحران در این کشور و تحقق خواسته‌های ملت آن در خصوص امنیت و ثبات داخلی تأکید کرد.