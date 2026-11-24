جوان آنلاین: میزبانی مرحله نهایی جام‌جهانی بوکس را ورزشگاه هنر‌های رزمی در تاشکند، ازبکستان برعهده دارد. این مسابقات از هفتم آذرماه آغاز می‌شود و ۶ روز ادامه خواهد داشت.

در هر وزن، هشت بوکسور برای کسب عنوان قهرمانی جام‌جهانی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. یک سهمیه به کشور میزبان اختصاص می‌یابد و هفت سهمیه دیگر به بوکسور‌هایی تعلق می‌گیرد که بهترین عملکرد را در طول سال داشته‌اند.

نتایج کسب‌شده در مسابقات جام جهانی سال ۲۰۲۶ که در برزیل و چین برگزار شد، ملاک تعیین این نفرات است. در صورتی که امتیازات کسب‌شده توسط بوکسور‌ها در این رویداد‌ها برابر باشد، از امتیازات رده‌بندی جهانی برای تعیین نفر برتر استفاده می‌شود.

مبارزات در ۲۰ وزن (۱۰ وزن برای مردان و ۱۰ وزن برای زنان) برگزار خواهد شد.