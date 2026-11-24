گزارش‌ها درباره احتمال پرتاب ماهواره هسته‌ای روسیه به فضا در ۶۰ روز آینده، نگرانی مقام‌های اروپایی و ناتو را برانگیخته و دبیرکل ناتو بر دفاع برابر تهدید‌های فضایی تاکید کرد.

جوان آنلاین: مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، در واکنش به گزارش‌ها درباره برنامه احتمالی روسیه برای استقرار یک ماهواره مجهز به کلاهک هسته‌ای در فضا، تاکید کرد که این ائتلاف در برابر هرگونه تهدید فضایی از خود دفاع خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، روته در نشست خبری مشترک با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در برلین گفت: «ما همواره اطمینان حاصل خواهیم کرد که از هر وجب از قلمرو ناتو دفاع می‌کنیم و این موضوع شامل تضمین امنیت ما در حوزه فضا نیز می‌شود.»

دبیرکل ناتو با اشاره به اینکه این ائتلاف گزینه‌های مختلفی برای واکنش در اختیار دارد، افزود: «در حوزه نظامی، ما همواره ارزیابی‌هایی از وضعیت بازدارندگی و دفاعی خود انجام می‌دهیم و هر جا لازم باشد، آنها را به‌روزرسانی می‌کنیم.»

این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های آلمانی مطرح شد که از احتمال پرتاب یک ماهواره روسی مجهز به کلاهک هسته‌ای در ۶۰ روز آینده خبر می‌دادند. بر اساس این گزارش‌ها، اطلاعات مربوط به این احتمال در ماه جاری میلادی میان کشور‌های عضو ناتو به اشتراک گذاشته شده است، هرچند مشخص نیست کدام کشور این گزارش‌های اطلاعاتی را تهیه کرده است.

مرتس نیز در واکنش به این گزارش‌ها گفت: «چنین گزارش‌هایی جدید نیستند، اما همچنان به همان اندازه تکان‌دهنده هستند.»

سخنگوی دولت آلمان نیز اعلام کرد که برلین این گزارش‌ها را «بسیار جدی» می‌گیرد.

با این حال، صدراعظم آلمان از تایید یا تکذیب برنامه ادعایی روسیه خودداری کرد و گفت این گزارش‌ها نشان‌دهنده سطحی از تشدید تنش هستند که روسیه ظاهرا آمادگی دنبال کردن آن را دارد.

استفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان، نیز در عین حال نسبت به ایجاد «نگرانی بیش از اندازه درباره خطرات فرضی» هشدار داد.

در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که این گزارش‌ها را ندیده است، اما روایت‌های منتشرشده با استناد به منابع ناشناس را نمی‌توان چندان جدی گرفت.

سفارت روسیه در برلین نیز در گفت‌و‌گو با رسانه‌های آلمانی، اتهامات مطرح‌شده را بی‌اساس خواند و مدعی شد که انتشار این گزارش‌ها بخشی از یک کارزار تبلیغاتی است.