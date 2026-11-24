رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو از رشد قیمت هر گواهی اسقاط به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: هر خودروی سواری فرسوده سه گواهی دریافت می‌کند و در نتیجه ارزش اسقاط آن به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

جوان آنلاین: حسن کریمیان، رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور، با تشریح جزئیات افزایش قیمت گواهی اسقاط خودرو اعلام کرد: قیمت هر گواهی اسقاط از روز دوم آذرماه به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تصمیم پس از بررسی شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های خرید خودرو‌های فرسوده و انجام مطالعات کارشناسی در انجمن صنفی مراکز اسقاط اتخاذ شده است.

به گزارش مهر، کریمیان در توضیح سازوکار تعیین و اعلام قیمت گواهی اسقاط گفت: اعمال این فرآیند در چارچوب ضوابط دولتی انجام می‌شود، اما اعلام و تعیین قیمت در حوزه مسئولیت انجمن صنفی قرار دارد. بر اساس جزء سوم ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، در مواردی که دولت ارز، تسهیلات یا یارانه‌ای به تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات اختصاص نمی‌دهد، قیمت کالا و خدمات توسط بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی مربوطه تعیین می‌شود.

وی با اشاره به سابقه قانونی اسقاط خودرو در کشور افزود: قانون ساماندهی صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۴۰۲ تدوین و در سال ۱۴۰۳ از سوی دولت ابلاغ و اجرایی شد. با این حال، آیین‌نامه اولیه با برخی از مفاد و روح قانون هماهنگی نداشت و در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور ادامه داد: یکی از ایرادات آیین‌نامه قبلی به نسبت خودرو‌های اسقاطی و خودرو‌های دارای مجوز شماره‌گذاری مربوط می‌شد. مطابق رویکرد قانون، در ازای اسقاط یک خودروی فرسوده باید امکان شماره‌گذاری چهار خودرو فراهم می‌شد، اما در آیین‌نامه قبلی این نسبت به ۱۲ خودرو رسیده بود. این موضوع با روح قانون همخوانی نداشت و در اصلاحیه‌ای که در ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ انجام شد، این ایراد برطرف و آیین‌نامه با اهداف قانون هماهنگ شد.

کریمیان با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در دولت برای اصلاح آیین‌نامه گفت: کمیسیون زیربنایی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به‌ویژه ستاد نوسازی ناوگان، در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دادند. این اصلاحات می‌تواند به نفع مالکان خودرو‌های فرسوده، به‌خصوص اقشار کم‌درآمد جامعه، باشد و زمینه را برای تسهیل فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان فراهم کند.

روند تغییر قیمت گواهی اسقاط

وی در ادامه با اشاره به روند تغییر قیمت گواهی اسقاط اظهار کرد: قیمت هر گواهی از سال ۱۴۰۲ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به مدت حدود سه سال روی رقم ۳۵ میلیون تومان ثابت مانده بود؛ این در حالی است که در این مدت کشور با تورم و افزایش قابل توجه هزینه‌ها مواجه شد. به همین دلیل، در اردیبهشت‌ماه سال جاری قیمت هر گواهی از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو افزود: با این وجود، اتفاقات اقتصادی و شرایطی که در کشور به وجود آمد، موجب افزایش بیشتر هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید شد. در چنین شرایطی، قیمت ۶۰ میلیون تومانی نیز دیگر انگیزه و صرفه اقتصادی لازم را برای مالکان خودرو‌های فرسوده ایجاد نمی‌کرد تا خودرو‌های خود را برای اسقاط به مراکز تحویل دهند. به همین دلیل، پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی شرایط بازار در یک دوره حدوداً شش‌ماهه، موضوع مجددا در انجمن بررسی شد.

کریمیان تصریح کرد: بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی انجمن نشان می‌داد قیمت هر گواهی اسقاط باید به حدود ۱۲۶ میلیون تومان برسد، اما برای جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار و همچنین وارد نشدن فشار اقتصادی بیشتر به مصرف‌کنندگان، تصمیم گرفته شد قیمت هر گواهی روی رقم ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شود. این قیمت از دوم آذرماه اجرایی شده است.

ارزش سه گواهی خودرو به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد

وی درباره میزان دریافتی مالکان خودرو‌های فرسوده توضیح داد: هر خودروی سواری فرسوده سه گواهی اسقاط ایجاد می‌کند؛ بنابراین با قیمت جدید، ارزش سه گواهی این خودرو به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد. البته نحوه دریافت این مبلغ به این بستگی دارد که مالک خودرو از چه مسیری برای اسقاط اقدام کند.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور در تشریح این موضوع گفت: مالکان خودرو‌های فرسوده دو مسیر پیش رو دارند. در روش نخست، مالک می‌تواند از طریق طرح‌های جایگزینی خودروسازان اقدام کند. در این روش، فرد خودروی فرسوده خود را به مرکز اسقاط تحویل می‌دهد و پس از ثبت‌نام و طی مراحل مربوطه، ارزش گواهی‌های اسقاط به‌عنوان بخشی از بهای خودروی جدید محاسبه و از مبلغ نهایی آن کسر می‌شود. به این ترتیب، مالک خودرو علاوه بر بهره‌مندی از امتیاز طرح جایگزینی، می‌تواند خودروی فرسوده خود را با یک خودروی جدید جایگزین کند.

وی ادامه داد: در روش دوم، افرادی که قصد شرکت در طرح‌های جایگزینی و خرید خودروی جدید را ندارند، می‌توانند خودروی فرسوده خود را مستقیماً به مراکز اسقاط تحویل دهند. در این حالت، مبلغ دریافتی به نوع خودرو و وضعیت قطعات آن بستگی دارد. اگر خودرو از نظر قطعات و اجزای اصلی در وضعیت مناسبی باشد، امکان دریافت مبلغ بیشتری وجود دارد، اما در مواردی که قطعات خودرو پیش از تحویل باز شده باشند، قطعات دیگری جایگزین شده باشند یا برخی اجزا به‌طور کامل از خودرو جدا شده باشند، هزینه و ارزش قطعات از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.

این مقام صنفی تاکید کرد: بنابراین رقم ۳۰۰ میلیون تومان، ارزش سه گواهی اسقاط یک خودروی سواری است و مبلغ نهایی پرداختی در تحویل مستقیم، با توجه به وضعیت خودرو تعیین می‌شود.

افزایش قیمت گواهی به معنای رشد سود مراکز اسقاط نیست

کریمیان با تأکید بر اینکه افزایش قیمت گواهی اسقاط به معنای افزایش سود مراکز اسقاط نیست، توضیح داد: گاهی با اعلام افزایش قیمت گواهی اسقاط این تصور ایجاد می‌شود که مراکز اسقاط از این افزایش قیمت منتفع می‌شوند، در حالی که واقعیت چنین نیست. مراکز اسقاط برای تولید گواهی باید ابتدا خودروی فرسوده را از مالک آن خریداری کنند و سپس فرآیند اسقاط و تبدیل آن به گواهی را انجام دهند؛ بنابراین هرچه قیمت خرید خودرو‌های فرسوده پایین‌تر باشد، سرمایه کمتری از سوی مراکز اسقاط مورد نیاز خواهد بود.

وی برای توضیح افزایش هزینه‌های مراکز اسقاط گفت: در همین مقطع از سال گذشته، با یک میلیارد تومان سرمایه می‌توانستیم حدود هشت دستگاه خودروی فرسوده را از سطح شهر و مالکان خریداری کنیم، اما اکنون با همین یک میلیارد تومان فقط امکان خرید حدود سه دستگاه خودرو وجود دارد. به عبارت دیگر، برای حفظ همان میزان فعالیت و گردش مالی سال گذشته، مراکز اسقاط اکنون باید تقریباً سه برابر منابع مالی تأمین کنند.

کریمیان خاطرنشان کرد: مراکز اسقاط نیز منابع مالی نامحدودی ندارند و تأمین این حجم از سرمایه برای آنها بسیار دشوار است. به همین دلیل، افزایش قیمت گواهی اسقاط در واقع با هدف جبران بخشی از افزایش هزینه‌ها، ایجاد انگیزه برای مالکان خودرو‌های فرسوده و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت مراکز اسقاط انجام شده است و نباید آن را به‌عنوان افزایش سود این مراکز تلقی کرد.

وی همچنین با اشاره به اسقاط ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از ابتدای سال جاری، هدف‌گذاری امسال را ۲۵۰ هزار دستگاه اعلام کرد و گفت: رکورد اسقاط خودرو در سال ۱۴۰۳ با ۳۵۰ هزار دستگاه ثبت شده است.

کریمیان ابراز امیدواری کرد که در دو سال باقی‌مانده برنامه هفتم توسعه، هدف اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو محقق شود.