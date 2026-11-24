جوان آنلاین:‌تیم ملی والیبال ایران در مقطع حساسی قرار گرفته‌است. پایان همکاری با پیاتزا در شرایطی رقم خورد که تیم‌ملی هنوز در میانه مسیر تغییر نسل است. در چنین شرایطی، فدراسیون باید قبل از انتخاب جایگزین پیاتزا، به یک‌جمع‌بندی مهم برسد. اینکه می‌خواهد سرمربی جدید باید در فاصله باقی‌مانده تا آغاز لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ مسیرجوانگرایی را ادامه دهد یا صرفاً به شناخت کافی از بازیکنان و والیبال ایران برسد. زیرا تیم ملی برای رسیدن به یکی از مهم‌ترین اهداف خود (کسب جواز حضور در المپیک ۲۰۲۸)، به ثبات و برنامه‌ریزی اصولی نیاز دارد.

پیاتزا انصافاً در نخستین سال حضورش روی نیمکت تیم ملی والیبال ایران نتایج خوبی گرفت. در سال دوم هم شرایط کشور و جنگ، مشکلاتی ایجاد کرد که باید قدردان باشیم که در آن شرایط خاص کنار تیم ما ماند و کارش را ادامه داد. با این حال مشکل عمده این بود که او زمان زیادی برای حضور در ایران نداشت. سرمربی یک تیم باید زمان کافی داشته باشد برای شناخت بازیکنان خود و این شناخت را می‌تواند با زیر نظر گرفتن مسابقات لیگ به دست آورد. سرمربی نباید صرفاً در زمان برگزاری مسابقات کنار بازیکنان باشد. حضور مستمر او در مسابقات و به تماشا نشستن مسابقات لیگ هم می‌توانست او را به شناخت بهتری از بازیکنانش برساند و برای بازیکنان ایجاد انگیزه مضاعف کند. شکی نیست بازیکنان، می‌خواهند جوان باشند یا باتجربه، تفاوتی ندارد، زمانی که احساس کنند عملکردشان به طور مستقیم زیرنظر سرمربی تیم ملی قرار دارد، انگیزه بیشتری دارند برای به نمایش گذاشتن توانایی‌هایشان.

باتوجه به اینکه بخشی از ملی‌پوشان ایران در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند و طبیعتاً بیشتر در معرض دید مربیان بین‌المللی قرار دارند، رصد بازی‌های داخلی جهت شناخت از بازیکنان اهمیتی دوچندانی پیدا می‌کند.

سرمربی جدید باید در اسرع وقت انتخاب شود تا بتواند به تماشای بازی‌های لیگ، چه داخلی و چه خارجی بنشیند و شناخت کافی از نفرات تیم ملی به دست آورد تا بتواند دیدگاه و برنامه‌های فنی خود را با آنها در میان بگذارد. در واقع مهم‌ترین مسئله در این روز‌ها انتخاب سریع سرمربی بعدی است. بی‌تردید دستاورد‌های پیاتزا طی دو سال گذشته چیزی نبود که مربیان داخلی از دست‌یابی بدان ناتوان باشند، باوجود این، اما انتخاب سرمربی تراز اول خارجی منطقی‌تر است. صد البته که مربیان داخلی ظرفیت‌های خوبی دارند و همین مربیان وطنی بودند که در نبود پیاتزا در ایران تیم را تمرین می‌دادند، اما واقعیت این است که جامعه والیبال و مردم در شرایط فعلی استقبال چندانی از انتخاب مربی ایرانی نمی‌کنند. باید یک مربی بزرگ و تراز اول خارجی جذب کرد. مربی که بتواند به والیبال ما شوک بدهد و از نظر سیستماتیک، حرفه‌ای بودن و حتی مسائل رفتاری و اخلاقی تغییراتی ایجاد کند.

البته انتخاب مربی خارجی نباید به معنای نادیده گرفتن توانایی مربیان ایرانی باشد. در اصل باید ضمن انتخاب یک مربی تراز اول خارجی، از مربیان داخلی در کنار او به عنوان دستیار استفاد کرد تا هم شناخت از بازیکنان و شرایط لیگ افزایش یابد و هم انتقال اطلاعات و ایجاد هماهنگی بین اعضای فنی با بازیکنان تسریع شود. البته این میسر نمی‌شود جز در شرایطی که سرمربی جدید فرصت کافی برای حضور در ایران را داشته باشد و مانند گذشته بخش عمده مسئولیت آماده‌سازی تیم بر دوش مربیان داخلی واگذار نشود تا سرمربی صرفاً در اندک زمان باقی‌مانده تا آغاز مسابقات خود را به ایران برساند!

فدراسیون باید از همین امروز دست‌به کار بررسی گزینه‌ها باشد. نباید تصیم‌گیری را به روز‌های منتهی به مسابقات موکول کنیم تا ناچار به انتخاب عجولانه شویم. مسئله صرفاً لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ نیست، مسئله اصلی کسب جواز حضور در المپیک ۲۰۲۸ است. نه اینکه لیگ ملت‌ها اهمیتی نداشته باشد، نه. اما باید برنامه‌ریزی کرد. شش‌ماه و نیم تا آغاز لیگ ملت‌ها زمان باقی است. این زمان کمی نیست، اما نباید فراموش کنیم که در این دوره روسیه هم به مسابقات برگشته و همین یعنی افزایش سطح کیفی مسابقات. روسیه از قدرت‌های سنتی والیبال جهان است و سابقه قهرمانی در المپیک و جهان را دارد. البته بازگشت روس‌ها می‌تواند به پیشرفت بازیکنان ایران کمک کند. خصوصاً که رویارویی با بازیکنان بلندقد و قدرتمند تجربه ارزشمندی به خصوص برای جوان‌تر‌های تیم است، اما نباید هدفگذاری ما صرفاً روی لیگ‌ملت‌ها باشد. باید از لیگ ملت‌ها برای آماده‌سازی تیم استقاده کنیم جهت رسیدن به اهداف بزرگ‌تری، چون مسابقات جهانی و المپیک. بی‌شک اگر در لیگ ملت‌ها عملکرد موفقی داشته‌باشیم، شرایط برای ادامه مسیر مهیاتر خواهد بود، اما به شرط انتخاب به موقع یک سرمربی خوب و تراز اول که فرصت حضور در کنار تیم را داشته باشد.