پیاتزا بی‌شک جزو ۱۰- ۱۵ مربی برتر والیبال دنیاست. مربی که در دو سال گذشته برای والیبال ایران زحمت زیادی کشید و جایگاه فنی و اعتبارش در سطح بین‌المللی قابل انکار نیست. مشکل او نه توانایی‌های فنی که پروازی بودنش بود. مسئله‌ای که از روز نخست هم می‌دانستیم. ما پیش از این تجربه همکاری با مربی پروازی را داشتیم. گائیچ هم دقیقاً همین مشکل را داشت و به دلیل فعالیت همزمان در یک تیم باشگاهی، نمی‌توانست به‌طور مستمر در ایران باشد و کنار بازیکنان. با وجود این تجربه، هنگام انتخاب پیاتزا ازتجربیان قبلی برای یافتن راه حل مناسبی در این خصوص استفاده نکردیم. درحالی‌که تیم ملی والیبال ایران، اما نمی‌تواند با حضور مقطعی سرمربی به هماهنگی و آمادگی مطلوب جهت حضور پرقدرت در مسابقات برسد. آنهم در شرایطی که پروژه جوانگرایی را هم دنبال می‌کند.

بازیکنان ما مانند بازیکنان تیم‌های ملی ایتالیا، فرانسه یا لهستان نیستند که با چند جلسه تمرین در کنار هم به هماهنگی لازم برسند. تیم ملی ایران به اردو‌های طولانی‌تر و تمرین مستمر نیاز دارد. بازیکنان جوان نیز برای پیشرفت، بیش از هر چیز به ارتباط نزدیک و مداوم با سرمربی احتیاج دارند. شناخت متقابل، انتقال تجربه و ایجاد هماهنگی تاکتیکی در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق نمی‌افتد. به همین دلیل انتخاب سرمربی جدید نباید صرفاً به معنای پر کردن جای خالی پیاتزا باشد.

امروز مهم‌ترین مسئله، انتخاب سرمربی است. انتخابی که باید با دقت و بر اساس نیاز واقعی تیم ملی انجام شود. والیبال ایران به یک مربی بزرگ، صاحب‌نام و دارای رزومه معتبر نیاز دارد. مربی، چون ولاسکو نیاز داریم که در سطح جهانی شناخته شده، کاریزما و اعتبار لازم را داشته باشد و بتواند تمام‌وقت کنار تیم ملی حضور پیدا کند. حضور چنین مربی صرفاً به مسائل فنی محدود نمی‌شود. در واقع اعتبار و ارتباطات او می‌تواند حتی در فراهم‌کردن بازی‌های تدارکاتی مناسب نیز مؤثر باشد.

درعین حال نباید انتظار داشته باشیم در همان سال نخست همه مشکلات را حل و فصل کرده و نتیجه بگیرد. انتخاب مربی مناسب، فراهم‌کردن امکانات لازم و دادن فرصت کافی به او، سه شرط مهم برای بازگشت تیم ملی به مسیر درست است. با توجه به فاصله محدود تا لیگ ملت‌ها، فدراسیون باید هرچه سریع‌تر به جمع‌بندی لازم برسد و در عین حال، کیفیت را نیز فدا نکند. استفاده از دستیاران ایرانی در کنار سرمربی خارجی نیز بسیار حائز اهمیت است. مربیانی تمام‌وقت که درگیر مسئولیت‌های باشگاهی نباشند و تمام تمرکزشان روی تیم ملی باشد. دستیار ایرانی می‌تواند شناخت دقیق‌تری از بازیکنان، شرایط والیبال کشور و ویژگی‌های فنی آنها در اختیار سرمربی قرار دهد و به ایجاد ارتباط و هماهنگی بیشتر کمک کند. مربیانی که سرمربی خارجی بتواند به نظرات فنی آنها اعتماد و از ظرفیت‌شان استفاده کند.

در کنار انتخاب کادر فنی، نباید پروژه جوانگرایی که دو سال برای آن وقت گذاشتیم را رها کنیم. نمی‌توان بعد از این مدت کار با بازیکنان جوان، دوباره به نقطه شروع برگشت و مسیر قبلی را در پیش گرفت. این بازیکنان در تیم ملی تجربه کسب کردند و باید استفاده لازم را از آنها برد. با این حال، اما جوانگرایی به معنای کنار گذاشتن بازیکنان باتجربه و تأثیرگذار نیست. اصل مهم، شایسته‌سالاری است. یعنی هر بازیکنی که کیفیت لازم را داشته باشد، باید بتواند به تیم ملی را پیدا کند. چه جوان باشد و چه باتجربه. می‌توان به بازیکنی یک یا دو دوره استراحت داد و دوباره از او استفاده کرد. تیم‌های خوب دنیا همین کار را می‌کنند. ممکن است در هفته نخست لیگ ملت‌ها به بازیکنان جوان میدان بدهند، اما از هفته دوم نفرات اصلی و باتجربه به ترکیب اضافه می‌شوند. مهم این است که استفاده از جوان‌ها و باتجربه‌ها بر اساس نیاز تیم و کیفیت بازیکنان باشد، نه یک تصمیم از پیش تعیین‌شده و بدون انعطاف.

لیگ ملت‌های والیبال برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. ما مانند کشور‌های اروپایی از لیگ‌های قدرتمند و مسابقات بین‌المللی متعدد برخوردار نیستیم که در سال فرصت زیادی برای بازی با تیم‌های مختلف را داشته باشیم. لیگ ملت‌ها یکی از مهم‌ترین فرصت‌های والیبال ایران است برای حضور در سطح بالای رقابت‌های جهانی. از دست دادن جایگاه در این مسابقات می‌تواند ضربه بزرگی به والیبال کشور وارد کرده و ما را چندین سال عقب بیندازد. به همین دلیل باید با برنامه‌ریزی درست برای حضوری قدرتمند در آن آماده شویم. شرایط امروز والیبال ایران نگران‌کننده است، اما هنوز می‌توان با تصمیم‌های درست و اصولی از این وضعیت عبور کرد. انتخاب سرمربی بزرگ و تمام‌وقت، استفاده از دستیاران ایرانی توانمند، حفظ مسیر جوانگرایی در کنار شایسته‌سالاری و برنامه‌ریزی برای حضوری موفق در لیگ ملت‌ها، می‌تواند تیم ملی را دوباره به مسیر موفقیت بازگرداند.