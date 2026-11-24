جوان آنلاین: اتمام پروژه همکاری با روبرتو پیاتزا، یک بار دیگر تیم‌ملی والیبال کشورمان را با چالش انتخاب سرمربی جدید مواجه ساخته است. مسابقات لیگ ملت‌ها و همچنین مسیر سخت صعود به بازی‌های المپیک لس‌آنجلس، موجب شد فدراسیون والیبال ریسک تمدید قرارداد با مرد ایتالیایی را نپذیرد و به فکر مذاکره با گزینه‌های جدید بیفتد. پیاتزا بااینکه طلای بازی‌های آسیایی را در ناگویا برای ایران به ارمغان آورد، اما نتایج ضعیف لیگ ملت‌ها و همچنین باخت دوباره به ژاپن در قهرمانی آسیا، طومار او را پیچید و نارضایتی‌ها و انتقادات را بالا برد. قطع همکاری با مربی ایتالیایی بحث نیمکت تیم‌ملی را دوباره داغ کرده و باتوجه به تعطیل بودن رقابت‌های ملی فدراسیون زمان کافی برای مذاکره با بهترین گزینه‌ها دارد.

فقط ۲ سال

روبرتو پیاتزا یکی دیگر از سرمربیان تیم‌ملی والیبال ایران بود که عمر همکاری‌اش زودتر از انتظار به پایان رسید. توقعات از تیم بزرگسالان والیبال کشورمان بالاست و نتایج ضعیف در هر یک از تورنمنت‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی روی آینده کاری سرمربی دارد. مذاکره با مرد ایتالیایی بر پایه قرارداد دو ساله + دو بسته شد. به این معنی که در صورت رضایت از عملکرد شاگردان پیاتزا، فدراسیون قرارداد این مربی را تا پایان المپیک ۲۰۲۸ تمدید خواهد کرد. منتها همانطور که گفته می‌شد هیئت‌رئیسه نتایج تیم‌ملی را ضعیف ارزیابی کرد و باتوجه به سخت شدن مسیر صعود به المپیک همه فدراسیون بر قطع همکاری با پیاتزا تأکید داشتند. با اجرایی شدن این تصمیم پس از نزدیک به دو سال نیمکت تیم‌ملی دوباره دستخوش تغییرات شد.

خوب، متوسط و ضعیف

سقوط تیم‌ملی به رده نوزدهم رنکینگ FIVB حاصل عملکرد تیمی است که پیاتزا هدایتش را برعهده داشت. کارنامه این مربی در مدت زمان حضورش در رأس تیم‌کشورمان، نتایج را باید به سه دسته خوب، متوسط و ضعیف تقسیم کرد. قرارداد همکاری روبرتو پیاتزا دی‌ماه ۱۴۰۳ بسته شد و از آن زمان نتایج متفاوتی برای تیم‌ملی رقم خورد. کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی آیچی – ناگویا ۲۰۲۶ بهترین عملکرد در کارنامه سرمربی پیشین تیم‌ملی است. پسران پیاتزا در فینال این بازی‌ها ژاپن را در خانه شکست دادند و یک طلای تیمی ارزشمند برای کاروان کشورمان به ارمغان آوردند. عنوان هشتمی رقابت‌های قهرمانی جهان یکی از بهترین نتایج تاریخ والیبال ایران در این رقابت‌ها بود. تا قبل از آمدن پیاتزا، تیم‌ملی ایران در سال ۲۰۱۴ و در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان در لهستان به مقام ششم رسید و پس از آن دو عنوان سیزدهمی به دست آمد. در سال ۲۰۲۵ تیم‌ملی به مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرد ولی با قبول شکست برابر چک به عنوان هشتمی جهان رسید.

لیگ ملت‌های ۲۰۲۵ اولین محک جدی پیاتزا در قامت سرمربی ایران بود؛ در این تورنمنت تیم‌ملی والیبال در رده هشتم قرار گرفت و باتوجه به میزبانی چین از صعود به مرحله دوم بازماند. ملی‌پوشان با انجام ۱۲ بازی، شش برد و شش‌باخت کسب کردند. اوکراین، صربستان، آرژانتین، هلند، چین و بلغارستان تیم‌هایی بودند که مغلوب تیم کشورمان شدند. هشتمین لیگ ملت‌ها، عملکردی متوسط از بلندقامتان ایران بود.

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ آغاز نتایج ضعیف و پرانتقاد تیم کشورمان بود. سقوط به رتبه پانزدهم لیگ ملت‌ها همه را نگران کرد و حتی خطر سقوط به دسته پایین‌تر نیز وجود داشت. ملی‌پوشان در ۹ مسابقه از ۱۲ بازی خود شکست خوردند و فقط در سه‌بازی طعم برد را چشیدند. شکست ۳ بر صفر مقابل برزیل آغاز نتایج دوراز انتظار بود. پس از آن ملی‌پوشان بلافاصله باخت ۳ بر صفر برابر بلغارستان را متحمل شدند. با این‌حال پیروزی ۳ بر صفر برابر آرژانتین به‌نظر روحیه‌بخش می‌آمد. اما در ادامه بازیکنان همچنان بی‌دقت، پراسترس و ناهماهنگ به مسیرشان ادامه دادند. پس از دو شکست متوالی ۳ بر ۲ به بلژیک و فرانسه، تصور می‌شد پیاتزا راهی برای عبور از سد ژاپن پیدا کند ولی سامورایی‌ها نیز ما را ۳ بر ۲ بردند! باخت به اوکراین و ترکیه هم برای ایران ثبت شد و آلمان و کوبا دیگر تیم‌هایی بودند که ملی‌پوشان موفق به شکست آنها شدند.

این عملکرد ضعیف روحیه و اعتمادبه نفس تیم‌ملی را به شدت پایین آورد و در قهرمانی آسیا ضربه بزرگی به تیم‌ملی زد. صعود به فینال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ یعنی رویارویی دوباره با ژاپن. بعد از باخت در ارومیه و تقدیم جام قهرمانی به سامورایی‌ها، با ضعف‌های شدید فنی و ناآمادگی بازیکنان، گرفتن انتقام دوره قبل از ژاپن میزبان بسیار سخت بود. قهرمانی آسیا با قبول باخت ۳ بر صفر از دست رفت تا سهمیه صعود مستقیم به المپیک از آن میزبان شود.

مشغله زیاد و آینده سخت

فرصت صعود به المپیک لس‌آنجلس از دست رفت و عملاً بعد از باخت در فینال کار پیاتزا با ایران تمام شد. با این‌حال حضور در بازی‌های آسیایی اتمام همکاری طرفین را به تأخیر انداخت. البته هنوز کورسوی امیدی باقی مانده و آن هم جام‌جهانی ۲۰۲۷ لهستان است. با تصمیم فدراسیون جهانی والیبال، رقابت‌های قهرمانی جهان از سال آینده با نام جام‌جهانی برگزار خواهد شد و ۳۲ تیم از سپتامبر ۲۰۲۷ با هم رقابت خواهند کرد. نکته مهم توزیع سهمیه المپیک در این رویداد است. ۳ تیم اول جام‌جهانی سهمیه‌شان را رزرو خواهند کرد و طبیعتاً قرار گرفتن در بین سه تیم اول جهان برای ایران بسیار دشوار خواهد بود. از طرفی مسابقات لیگ ملت‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز مدنظر هستند و نتایج تیم‌ملی در این دو رویداد نیز حائز اهمیت خواهد بود. درحال حاضر تیم‌ملی ایران در رتبه نوزدهم دنیا قرار دارد و عملکردمان در لیگ ملت‌های سال آینده می‌تواند جایگاه‌مان را بهبود ببخشد. فراموش نکنیم که کسب سهمیه از طریق رنکینگ جهانی، آخرین فرصت ما برای حضور در المپیک خواهد بود.

با این اوصاف تیم‌ملی به سرمربی نیاز داشت که تمام فکر و ذکرش ایران باشد و کسب بهترین نتایج با این تیم. منتها پیاتزا همچنان بر حضور همزمان در رقابت‌های باشگاهی تأکید دارد. او با باشگاه پروجکت ورشو قرارداد بلندمدت تا سال ۲۰۳۰ داشت و عملاً تا زمانی که بازی‌های این تیم تمام نمی‌شد پیاتزا به ایران نمی‌آمد و تمرینات زیرنظر دستیارانش برگزار می‌شد. امسال و قبل از شروع لیگ ملت‌ها پیاتزا دیر به تیم‌ملی پیوست. حضور به موقع در تمرینات و پیش از حضور لژیونر‌ها از جمله موارد نارضایتی فدراسیون ایران است. تقوی و همکارانش دیگر نپذیرفتند پیاتزا تنها چند روز قبل از اعزام تیم‌ملی به تهران بیاید. آنها انتظار داشتند سرمربی شخصاً تمرینات را زیرنظر بگیرد نه اینکه کار را به دستیارانش بسپارد و از طریق مجازی با کادرفنی در ارتباط باشد. شاید اگر پیاتزا بیشتر برای تیم کشورمان وقت می‌گذاشت و کمتر درگیر مسابقات باشگاهی بود، لااقل در قهرمانی آسیا مقابل ژاپن تحقیر نمی‌شدیم و سهمیه المپیک را از دست نمی‌دادیم.

برای انتخاب سرمربی جدید انتظار داریم فدراسیون تمامی مواردی که مستقیماً روی عملکرد تیم‌ملی تأثیر می‌گذار را مدنظر قرار دهد و اسیر انتخاب گزینه‌های مختلف نشود. داشتن رزومه قوی قطعاً یکی از ملاک‌ها خواهد بود، اما اینکه سرمربی جدید سرش آنقدر شلوغ باشد که به موقع در تمرینات حاضر نشود، به ضرر ملی‌پوشان خواهد بود.