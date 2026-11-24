والیبال ایران یکبار دیگر با چالش انتخاب سرمربی برای تیم ملی روبه‌رو شده است. در حالی که تصور می‌کردیم قرارداد روبرتو پیاتزا با فدراسیون والیبال تمدید و این مربی همچنان سکان هدایت تیم ملی ایران را تا المپیک در دست داشته باشد، اما همه چیز در جهت مخالف پیش رفت و پیاتزا بعد از دوسال از هدایت تیم ملی کنار گذاشته شد.

تیم ملی والیبال ایران شانس چندانی برای راهیابی به المپیک ۲۰۲۶ ندارد و مسیری بسیار سخت و دشوار برای رسیدن به این مهم پیش روی بلند قامتان کشورمان قرار دارد و شاید همین مسئله یکی از اصلی‌ترین علل جدایی پیاتزا از تیم ملی ایران بود. پیاتزا اشباع شده بود و خودش هم می‌گفت که به المپیک نمی‌رسیم. واقعیتی تلخ که البته فدراسیون باید در انتخاب سرمربی جدید کاملاً آن را فراموش کند و انتخابی درست داشته باشد. به هرحال هر چه که بوده تمام شده و حالا فدراسیون باید با حواس جمع به دنبال کسی باشد که بتواند والیبال ایران را همچنان سرپا نگه‌دارد، حتی اگر جایی در المپیک نداشته باشد.

مهم این است که فدراسیون والیبال چه برنامه‌ای برای انتخاب سرمربی جدید دارد. باید توجه داشته باشیم که پیاتزا برای این رفت که می‌خواست پروازی باشد نکته‌ای که طی دوسال حضور او در ایران هم اتفاق افتاد و تقریباً در اکثر زمان‌های سپری شده در ایران حضور نداشت. فدراسیون این مسئله را می‌دانست و از ابتدا هم زیر بار آن رفت که یک اشتباه بزرگ بود و سرانجام هم منجر به جدایی مرد ایتالیایی از تیم ملی شد.

نکته مثبت ماجرای رفتن پیاتزا، اما زمان آن است. تیم ملی تقریباً تا سال آینده رویداد مهمی را پیش رو ندارد و فدراسیون این فرصت را دارد تا با آگاهی و تحقیق کامل و درست یک مربی کارکشته و تراز اول را برای تیم ملی ایران انتخاب کند. البته باید توجه داشت که این فرصت زمانی میتواند مفید باشد که سرمربی آینده خیلی زود انتخاب و معرفی شود تا بتواند با حضور تمام وقت در ایران تیم ملی را زیر نظر بگیرد و اردو‌های منظمی را برگزار کند. والا اگر غیر از این باشد و فدراسیون به خیال اینکه فرصت دارد دست روی دست بگذارد آن‌وقت شاهد اتفاقات بدی خواهیم بود.

مسئله مهم دیگر تغییرات مناسبی است که پیاتزا در تیم ملی ایجاد کرده، تغییراتی که نباید با بهانه قرار دادن رفتن مرد ایتالیایی به‌دست فراموشی سپرده یا اینکه کلاً نادیده گرفته شود. آنچه که مهم است این است که سرمربی بعدی تا حد ممکن تفکراتی نزدیک به پیاتزا داشته باشد تا شاهد این نباشیم که تمام آنچه اندوخته شده به باد برود و همه چیز را از اول شروع کنیم که این خود زمانبر خواهد بود و قطعاً به تیم ملی ضربه می‌زند.

این روز‌ها حتی جسته و گریخته حرف از انتخاب سرمربی ایرانی زده می‌شود. هر چند که اکثر کارشناسان مخالفت صریح و قاطع خود را با این مسئله اعلام کرده‌اند، اما اگر فدراسیون فرصت سوزی کند و زمان مناسب را از دست بدهد آن‌وقت شاید مجبور شود رو به گزینه داخلی بیاورد که به نظر می‌رسد درحال حاضر هیچ مورد مناسب و درخوری برای هدایت تیم ملی در جمع مربیان داخلی وجود نداشته باشد. فدراسیون البته در این مورد به هوش باشد که در بازی دلال‌های والیبال نیفتد و ناگهان در عمل انجام شده قرار نگیرد. البته این به معنای زیر سؤال بردن توانایی‌های مربیان ایرانی نیست، اما طبیعتاً حضور در میادین بزرگ بین‌المللی و کسب موفقیت و پیروزی در آنها نیازمند برخورداری از مربیان صاحب سبک و بزرگ جهان والیبال است. مربیانی با کارنامه مشخص که در هیاهوی مسابقات مهم بتوانند تیم را از زیر انواع و اقسام فشار‌های روحی و روانی و فنی بیرون بیاورند.