جوان آنلاین: اثری که هم‌اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، ناگفته‌های مرتضی شعبانی از شروع مجدد برنامه روایت فتح تا شهادت سیدمرتضی آوینی را دربردارد. «روایت آخر» از سوی مؤسسه ایمان جهادی (صهبا)، تدوین و نشر یافته است. تارنمای ناشر در اشاره به مضمون و محتوای این کتاب، نکات پی آمده را از نظر دور نمی‌دارد: «کتاب «روایت آخر»، یک سفر جذاب به تاریخ شفاهی دفاع‌مقدس است که نگاه عمیقی به اتفاقات پشت‌پرده جنگ ایران و عراق دارد. نویسنده، مرتضی شعبانی، در این اثر با دقتی خاص خاطرات و روایت‌هایی از دوران جنگ را جمع‌آوری کرده و به شکلی روشن و قابل فهم برای مخاطب بیان می‌کند. این کتاب همزمان هم تصویری دقیق از ایثار و فداکاری رزمندگان در دفاع از کشور ارائه می‌دهد و هم نگاهی تازه به جوانب پنهان جنگ از زاویه دید مستندسازان دارد. کتاب به‌طور خاص، بر شروع دوباره فعالیت‌های روایت فتح و شرایط خاص این بازگشت تمرکز کرده است. در ادامه، جزئیات مهمی از زندگی سیدمرتضی آوینی و شهادت او (یکی از مهم‌ترین مستندسازان جنگ) را نیز به تصویر می‌کشد. روایت آخر، از سبک روایی خاصی بهره می‌برد که ترکیبی از مستندنگاری و داستان‌سرایی است. در این کتاب، خواننده احساس می‌کند که در کنار شخصیت‌ها ایستاده و در لحظات حساس جنگ شریک است. شعبانی با نگاه دقیق و نویسندگی خود، صحنه‌هایی را روایت می‌کند که کمتر در منابع دیگر به آنها پرداخته شده است و این ویژگی، کتاب را از سایر آثار مشابه متمایز می‌کند. این اثر، یک پل ارتباطی بین نسل امروز و تاریخ واقعی دفاع‌مقدس است. در این کتاب، خاطرات جنگ و روایت‌های مستند با هم ترکیب شده و نتیجه آن داستانی است که خواننده را درگیر می‌کند و به او اجازه می‌دهد تا تجربه‌ای ملموس از آن دوران داشته باشد. جزئیات روابط میان رزمندگان، تأثیر جنگ بر زندگی افراد و حماسه‌های ثبت نشده، در این کتاب با بیانی جذاب و صریح بیان شده است. بی‌تردید تمام کسانی که به تاریخ جنگ و مستندسازی دفاع‌مقدس علاقه دارند، به ویژه پژوهشگران و نوجوانانی که می‌خواهند از زوایای جدیدی به جنگ ایران و عراق نگاه کنند از خواندن این کتاب بهره خواهند برد....»

در بخشی از روایت آخر می‌خوانیم: «گردو خاک ناشی از انفجار که فروکش کرد، دیدم آقا مرتضی و یزدان پرست نزدیک هم افتاده‌اند. صورت آقا مرتضی رو به ما بود، اما موج انفجار سعید را به پشت برگردانده بود. سعید قاسمی یا حسین گویان به زخمی‌ها نزدیک شد. احمد شفیعی‌ها کمرش را گرفته بود. یکی از ترکش‌ها به کمرش نشسته بود. نیم‌خیز شدم و همانطور که نشسته بودم، به صورت غریزی و ناخوداگاه، دوربین را روی شانه گذاشتم و شروع به فیلم گرفتن کردم. در درست بودن کاری که می‌کردم، تردید داشتم؛ چون مهم‌ترین و بهترین استادم در زندگی، مقابل چشمم در خون غلتیده بود و من داشتم با بی‌رحمی از او فیلم می‌گرفتم. آقا مرتضی و سعید یزدان‌پرست، قاب دوربینم را پر کرده بودند. سعید قاسمی، وارد کادر دوربین شد. کمی لنزم را بازتر کردم، سعید کمربندش را از دور کمرش باز کرد و دور پای راست آقا مرتضی بست که از مچ قطع شده بود. معارف وند هم خودش را رساند و بند کفش‌هایش را باز کرد تا شریان پای یزدان‌پرست را ببندد....»