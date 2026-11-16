\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0637\u0628\u0642 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0631 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u062a \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0628\u0647 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u200c\u0648\u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u0648\u0627\u06af\u0630\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u0627\u0633\u060c \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0633 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634\u200c\u0648\u067e\u0631\u0648\u0631\u0634 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0648\u0627 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.