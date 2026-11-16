کد خبر: 1390857
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
جامعه » اخبار كلی

مسئولیت اعلام تعطیلی مدارس به آموزش‌وپرورش واگذار شد

ق طبق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مسئولیت تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی درباره تعطیلی مدارس در روزهای آلوده به آموزش‌وپرورش واگذار شد.

جوان آنلاین: طبق تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مسئولیت تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا به آموزش‌وپرورش واگذار شد.

بر این اساس، از این پس آموزش‌وپرورش درباره تعطیلی مدارس در شرایط آلودگی هوا اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، تعطیلی مدارس تهران ، الودگی هوا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

امریکا از جنگ جا زد!

کالابرگ کدملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

شما معجزه می‌بینید!

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

یمن به سوی عدن

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

بار‌ها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

چه کسی جنگ را می‌برد؟!

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

آغاز ثبت‌نام طرح خرید اعتباری کالا

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

امتیاز دادن به امریکا تشویق جانی به جنایت

ترامپ گارد ضدمذاکره گرفت

خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟

واکنش عراقچی به وضعیت فاجعه‌بار در غزه؛ یک نسل‌کشی خاموش در جریان است

‌امنیت در محاصره فقر 

سالی ۲۰ هزار مرگ نوک کوه یخ سوانح جاده‌ای

زمین‌لرزه ۳.۸ ریشتری حوالی داورزن در خراسان رضوی را لرزاند

دیدار وزیر مالیه افغانستان با عراقچی

همدستی مهندس و جاعل در جعل اسکناس‌های یک میلیونی + گفت‌وگو با متهم

خطر یک هزار میلیارد تومانی بیخ گوش استقلال

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
۶ اولویت سند دخل‌وخرج کشور برای سال آینده
کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در شهر تهران
نشست خبری هفته بسیج
«نابینایی» ارمغان باربی‌های هالیوودی برای زنان و دختران
«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی
دانش‌آموزان و هوش‌مصنوعی/ AI حل‌المسائل دانش‌آموزان شده است!
خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای سایبری جنگ رمضان/ خودش را برای شهادت آماده کرده بود
تعلل دستگاه ها در مهار آلودگی هوا/ قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار