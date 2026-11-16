کد خبر: 1390855
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

۸۸ حمله هوایی و موشکی عربستان به یمن در ۲۴ ساعت گذشته

ث یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از ۸۸ حمله هوایی و موشکی عربستان به استان‌های مختلف یمن در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود مجموع حملات عربستان از آغاز تجاوز به ۵۱۸۳ مورد رسیده است.

جوان آنلاین: سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور پیامی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد که ارتش سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۸۸ حمله هوایی و موشکی را به زیرساخت های غیرنظامی در صنعا و استان های تعز، صعده، الجوف، مأرب و لحج را انجام داده است.

یحیی سریع افزود که حملات هوایی سعودی با جنگده های «اف ۱۵» و «تایفون» انجام شده که از دو پایگاه خمیس مشیط و الطائف پرواز کرده اند.

به گفته این مقام ارشد یمنی، تجاوز موشکی هم از نجران صورت گرفته و باعث شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان یمنی شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که با احتساب آمار جدید، شمار حملات هوایی و موشکی عربستان به یمن از زمان تشدید تنش ها به پنج هزار و ۱۸۳ رسیده است.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، جنگ یمن
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