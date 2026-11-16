مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با پیروی از آمریکا و رژیم صهیونیستی در سیاست شکست خورده ایران هراسی ادعا کرد: تهدید ناشی از ایران به‌ طور فزاینده‌ ای به اروپا نیز گسترش می‌یابد!

جوان آنلاین: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه با پیروی از آمریکا و رژیم صهیونیستی در سیاست شکست خورده و ناکام ایران هراسی ادعا کرد: تهدید ناشی از ایران به‌ طور فزاینده‌ ای به اروپا نیز گسترش می‌یابد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعا کرد: حملات سایبری اخیر در فرانسه نشان داد که کشورهای اروپایی نیز از دسترس تهران مصون نیستند. اتحادیه اروپا پیش‌تر سپاه پاسداران را به‌عنوان یک سازمان تروریستی تعیین کرد.

کایا کالاس بدون اشاره به خشونت های گسترده پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه در مواجهه با درخواست های معیشتی مردم این کشور مدعی شد: ما تحریم‌های گسترده‌ای را در ارتباط با برنامه هسته‌ای، نقض حقوق بشر و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی کشتیرانی وضع کرده‌ایم و اکنون در حال تدارک تحریم‌های بیشتری هستیم.

وی بدون محکوم کردن ۲ تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در میانه رایزنی های غیرمستقیم تهران-واشنگتن گفت: جنگ‌های خاورمیانه (غرب آسیا) بر اهمیت همکاری نزدیک با شرکایمان در منطقه خلیج فارس تأکید دارد. در ماه دسامبر، ما نشست وزرای اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را برگزار خواهیم کرد تا همکاری‌ هایمان را بیش از پیش تقویت کنیم.