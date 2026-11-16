حداد عادل در مراسم رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین»:

رهبر شهید با نگاه عمیق خود هنر شاعری را ارتقا دادند رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آیین رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین؛ منتخبی از آخرین سروده‌های حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای» گفت: به برکت وجود ایشان و ذوق شعری که داشتند، ذوقی که هرکسی با خواندن دفتر شعر امین متوجه آن می‌شود، درمی‌یابیم که با شاعری درجه‌اول روبه‌رو هستیم. ایشان با چنین ذوقی، هنر شاعری را در کشور ارتقا دادند.

آیین بزرگداشت «امین زبان و ادب فارسی» و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین؛ منتخبی از آخرین سروده‌های حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای» روز گذشته در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.

غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی در پاسداشت زبان و ادبیات فارسی گفت: یکی از ویژگی‌های رهبر عزیز ما، جامعیت ایشان بود. من کمتر شخصیتی را به جامعیت ایشان دیدم. هرکسی که بهره‌ای از کمال و تخصص در رشته‌ای داشت و با ایشان ملاقات می‌کرد، در پایان دیدار گمان می‌برد که ایشان در همان رشته تخصص دارند.

حدادعادل ادامه داد: یکی از جلوه‌های شخصیتی ایشان، جلوه شاعرانه بود. عرفا بر این باورند که شعر و سیاست با یکدیگر سازگار نیستند؛ به این معنا که اگر سیاستمداری شاعر باشد، باید در مقام سیاسی، شعر را کنار بگذارد. این موضوع ارتباطی به پیش و پس از انقلاب هم ندارد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: همه کسانی که شعر می‌گویند، آن را برای خواندن می‌گویند؛ اساساً هنر ذاتاً جلوه‌گری است. اما رهبر بزرگوار ما در جمع شاعران، سه ساعت یا بیشتر به شعر‌های شاعران گوش می‌دادند، بدون آنکه خود لب به شعرخوانی باز کنند. این موضوع نشان‌دهنده تسلط ایشان بر خودشان بود. بسیار به‌ندرت پیش می‌آمد که در یک محفل خصوصی شعری بخوانند.

حدادعادل با اشاره به توجه رهبر شهید به حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی گفت: حضرت آقا اموری را که در جامعه مهم می‌دانستند، در برنامه رهبری خود قرار داده بودند. ایشان با قرآن انس داشتند و به معارف قرآنی توجه می‌کردند و برای قاریان قرآن احترام قائل بودند. هر سال، یکی از روز‌های ماه مبارک رمضان را به قاریان قرآن اختصاص می‌دادند. همچنین هر سال، روز ولادت حضرت زهرا (س) را به دعوت از نوحه‌خوانان و مداحان اختصاص می‌دادند. شعر را نیز مهم می‌دانستند و هر سال در روز ولادت امام حسن (ع) در ماه رمضان، دیداری با شاعران برگزار می‌کردند.

او افزود: حضرت آقا نه در مسائل کلان و نه در مسائل خرد، عیب ملت و مردم را آشکارا بیان نمی‌کردند. بسیار کم اتفاق می‌افتاد که از ایشان سخن تلخی شنیده شود. ایشان در جلسات بیشتر به جلوه‌ها و جنبه‌های مثبت می‌پرداختند و آنها را الگوسازی می‌کردند و به این ترتیب، روش‌ها به‌طور نامحسوس تغییر می‌کرد. البته از بیان عیب‌ها نیز غافل نمی‌شدند، اما آنها را بسیار محترمانه، صمیمانه، آرام و درگوشی به افراد گوشزد می‌کردند. این کار را با خوش‌رویی، لطافت و ظرافت انجام می‌دادند، به‌گونه‌ای که کسی از این تذکر‌ها دلگیر نمی‌شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پایان با اشاره به ذوق شعری رهبر شهید و تأثیر آن بر ارتقای شعر کشور گفت: به برکت وجود ایشان و ذوق شعری که داشتند، ذوقی که هرکسی با خواندن دفتر شعر امین متوجه آن می‌شود، درمی‌یابیم که با شاعری درجه‌اول روبه‌رو هستیم. ایشان با چنین ذوقی، هنر شاعری را در کشور ارتقا دادند.

در بخش دیگری از این مراسم مهدی ابراهیم‌زاده، رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نیز با اشاره به ضرورت بازخوانی ابعاد جنگ تحمیلی و نقش ادبیات در ثبت و روایت حماسه‌های آن گفت: آقای شهید همواره از «گنج دفاع مقدس» و «گنج جنگ» نام می‌بردند. شاید آنچه در جنگ تحمیلی و با واقعه سهمگین شهادت ایشان و مسئولان کشور آغاز شد، هنوز آن‌گونه که باید و شاید، برای ما، جهان و جامعه ادبی باز نشده است و نتوانستیم جزئیات آن را بیان کنیم.

او افزود: شاید جنگی که با شهادت رهبر و خانواده ایشان آغاز شد، در تاریخ نمونه‌ای نداشته باشد. با این حال، ما اهالی فرهنگ، کتاب و ادبیات، شاید به‌سادگی از کنار این موضوع عبور می‌کنیم. آنچه برای رهبر شهید ما اتفاق افتاد، صرفاً یک ترور نبود، بلکه شهادت ایشان در آغاز یک جنگ خونین رقم خورد؛ جنگی که ما هنوز نتوانستیم ابعاد آن را با زبان ادبیات روایت کنیم.