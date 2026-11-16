کد خبر: 1390846
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی قضایی دستور داد

سازمان بازرسی مأمور تهیه فهرست شرکت‌های زیان‌ده

جوان آنلاین: رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد هرچه سریع‌تر گزارش جامعی از وضعیت شرکت‌های دولتی و فهرست شرکت‌های زیان‌ده تهیه و ارائه کند. 
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی، با اشاره به ۲۶۰ شب میدان‌داری ملت مبعوث اظهار کرد: بعثت ملت ما یک معجزه و عنایت الهی بود و قریب به ۹ ماه است که مردم، بدون وقفه میدان‌داری می‌کنند. به گفته وی، مقاومت، پایداری، جهاد تبیین و دشمن‌شناسی ملت، نشأت‌گرفته از نهضت مقدس فاطمی است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه کارگزاران و نهاد‌های نظام در برابر ملت مبعوث تکلیف و وظیفه دارند، گفت: حداقل‌ترین کار آن است که سخن این ملت را بشنویم و به خواسته‌های بحق آنان جامه عمل بپوشانیم. وی بر تلاش مضاعف برای رفع مشکلات مردم و جلوگیری از نفوذ دشمنان و منافقان در صفوف به‌هم‌پیوسته ملت تأکید کرد. 
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: بخش مهمی از استیصال و یأس دشمن متجاوز، ناشی از حضور در صحنه و میدان‌داری ملت مبعوث است؛ بنابراین همه کارگزاران و خادمان مردم باید مراقب الفاظ و اعمال خود باشند و از هر آنچه موجب ناامیدی مردم و از بین رفتن امید، صبر و استقامت آنان می‌شود، پرهیز کنند. رئیس دستگاه قضا در ادامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد هرچه سریع‌تر گزارش جامعی از وضعیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیان‌ده ارائه دهد. وی تأکید کرد این موضوع نباید با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شود و باید با جدیت تا حصول نتیجه دنبال شود. به گفته محسنی‌اژه‌ای، مطلوب است بخش‌هایی از این گزارش نیز به اطلاع مردم برسد. وی در دستور دیگری خطاب به دادستان کل کشور، بر اجرای دقیق و جامع دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و گفت: مجرمی که حضورش در اجتماع مضر است، باید در زندان بماند، اما در مواردی که ضرورتی وجود ندارد، باید از زندانی کردن افراد پرهیز شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به قرار‌های منجر به بازداشت گفت: وقتی ضرورتی وجود ندارد، نباید برای متهم قرار بازداشت صادر کرد یا سایر قرار‌ها به‌گونه‌ای صادر شوند که در نهایت به بازداشت او منجر شوند. وی خاطرنشان کرد حتی یک شب بازداشت نیز برای بسیاری از افراد جامعه تبعات و عوارض به همراه دارد. محسنی‌اژه‌ای همچنین بر استمرار سرکشی و بازدید مسئولان قضایی از زندان‌ها تأکید کرد و خواستار توجه به اعمال تأسیسات ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط و پالایش زندانیان شد تا فرد بی‌گناه یا کم‌گناه به ناحق در زندان نماند. وی تأکید کرد: اگر یک مجرم اشتباهاً آزاد شود، بهتر است تا یک فرد بی‌گناه یا کم‌گناه در زندان بماند. 
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به کاهش حجم پرونده‌های کثیرالشاکی، بر ضرورت آسیب‌شناسی این پرونده‌ها تأکید کرد و گفت تشکیل دوباره پرونده‌ای با همان موضوع پس از مختومه شدن یک پرونده کثیرالشاکی، قابل قبول نیست. وی خواستار افزایش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی برای جلوگیری از فریب مردم توسط کلاهبرداران شد و اعلام کرد قوه قضائیه آمادگی دارد محتویات قابل انتشار این پرونده‌ها را در چارچوب قانون در اختیار فیلم‌سازان و مستندسازان قرار دهد. محسنی‌اژه‌ای همچنین معاونت قضایی، معاونت حقوقی و معاونت نظارت دیوان عالی کشور را مأمور آسیب‌شناسی پرونده‌هایی کرد که با نقایص و نقض‌های مکرر مواجه‌اند و درخواست‌های اعمال مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درباره آنها مطرح می‌شود. وی تأکید کرد نقص مکرر کیفرخواست یا نقض پی‌درپی آرای دادگاه بدوی در مراجع تجدیدنظر و دیوان عالی، نشان‌دهنده خلل و آسیبی است که باید برطرف شود. رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از دستورات خود، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران را مأمور کرد با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و مرکز وکلا، پرونده‌های مرتبط با جنایات امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران را با جدیت در مراجع داخلی و بین‌المللی پیگیری کنند. وی در پایان بر روزآمدسازی سند تحول قضایی و ضرورت شتاب در این زمینه، همراه با دقت و جامع‌نگری، تأکید کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قوه قضائیه ، دولت ، شرکت‌های زیان‌ده
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