کد خبر: 1390839
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله پهپادی یمن به ریاض

ف ائتلاف سعودی از حمله پهپادی یمن به سمت ریاض خبر داد و مدعی شد یک پهپاد هم بر فراز مکه مکرمه رهگیری شده است.

جوان آنلاین: ترکی الفیصل، سخنگوی ائتلاف سعودی امروز اعلام کرد یک فروند پهپاد از یمن به سمت ریاض پرتاب شده است.

ائتلاف سعودی همچنین مدعی شد یک فروند پهپاد از سوی یمن به سمت مکه مکرمه پرتاب و رهگیری شد.

بر اساس بیانیه این ائتلاف، دو پهپاد یمن پیش از رسیدن به اهداف خود در مناطق یادشده رهگیری و منهدم شده‌اند.

سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کرد، ادعای عربستان مبنی بر رهگیری دو پهپاد در آسمان مکه مکرمه و یک پهپاد در آسمان مدینه منوره را رد کرد.

وی این ادعای سعودی‌ها را «دروغ و افترا» خواند و گفت عملیات نیروهای مسلح یمن فقط تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد.

یحیی سریع در پایان با انتقاد از پنهان شدن عربستان پشت مقدسات اسلامی، از این کشور خواست شکست در میدان نبرد را بپذیرد و از مقدسات اسلامی برای پوشاندن آن استفاده نکند.

برچسب ها: حمله پهپادی ، یمن ، عربستان
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