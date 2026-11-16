خطر یک هزار میلیارد تومانی بیخ گوش استقلال

جوان آنلاین: یکی از چالش‌های جدی پیش روی مدیرعامل جدید استقلال، پرونده‌های متعددی است که از دوران مدیریت علی تاجرنیا و علی نظری جویباری به جا مانده و می‌تواند تبعات سنگینی برای باشگاه به همراه داشته باشد.

تا این لحظه سه بازیکن اسبق استقلال یعنی جوئل کوجو، داکنز نازون و موسی جنپو شکایت خود را علیه آبی‌ها در فیفا ثبت کرده‌اند.

طبق شنیده‌ها در صورت صدور رأی به نفع نفرات مذکور، استقلالی‌ها احتمالا باید به ترتیب برای جوئل کوجو یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو، موسی جنپو یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و برای داکنز نازون یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو و برای فابیو کاریله حدود ۴۰۰ هزار دلار خسارت بپردازند. اعدادی که جمع آن به بیش از ۴ میلیون دلار می‌رسد و با نرخ دلار فعلی از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عبور خواهد کرد.

البته هنوز رأی قطعی پرونده‌های یادشده مشخص نیست و این مبالغ تقریبی با فرض محکومیت استقلال ذکر شده است و قطعا می‌تواند بسته به حکم متغیر باشد.

این در حالی است که هنوز شکایت دیدیه اندونگ از باشگاه استقلال در فیفا به ثبت نرسیده و خطر متحمل شدن خسارت بیش از یک میلیون دلاری به این بازیکن آبی‌ها را تهدید می‌کند. از طرفی گویا استقلالی‌ها برای پرونده کارلوس استراندبرگ نیز مبلغی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار پرداخت کرده‌اند.