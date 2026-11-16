ترامپ: شاید با رئیس کره شمالی دیدار کنم

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا در جمع خبرنگاران از احتمال دیدار با کیم جونگ اون، رئیس کره‌شمالی در جریان سفر پیش‌روی خود به آسیا خبر داد.

ترامپ با اشاره به برنامه سفرش اعلام کرد که پس از حضور در فیلیپین، راهی چین خواهد شد و در آنجا با رؤسای جمهور چین و روسیه دیدار خواهد کرد.

رئیس دولت تروریستی آمریکا همچنین روابط واشنگتن و پکن را خوب توصیف کرد و گفت: نشست‌های مهم این سفر عمدتاً بر مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود.

ترامپ در ادامه گفت که فرصت دستیابی به دستاوردهای زیادی در این سفر وجود دارد و جلسات مهمی در دستور کار قرار گرفته است.

ترامپ: در سفرم به چین، درباره ایران و جنگ روسیه و چین گفتگو خواهیم داشت

رئیس دولت تروریستی آمریکا اظهار داشت: درباره خلع سلاح هسته‌ای، ایران، اوکراین و روسیه گفتگو خواهیم کرد.

ترامپ در ادامه افزود: فکر می‌کنم پوتین در مورد جنگ اوکراین امتیاز می‌دهد و می‌تواند حتی سخت‌تر هم باشد.

ترامپ: نمی‌دانم زن مرتبط با جنسن هوانگ جاسوس بوده است یا نه

دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، در واکنش به پرسش‌ها درباره ارتباط «جنسن هوانگ» با زنی که به جاسوسی برای چین متهم شده است، گفت نمی‌داند جاسوس بودن این زن تاکنون اثبات شده است یا خیر.

ترامپ در اظهاراتی درباره این موضوع گفت: هر زن زیبایی که از چین وارد کشور می‌شود، می‌گویند جاسوس است.

وی افزود: اصلاً نمی‌دانم آن زنی که با جنسن هوانگ در ارتباط بود، جاسوس بوده یا نه. واقعاً نمی‌دانم.

پاسخ ترامپ در زمینه تهدید حملات پهپادی

رئیس دولت تروریستی آمریکا در پاسخ به سئوال یک خبرنگار که پرسید: آیا نگران هستید که پهپادهای ایرانی شخص شما را هدف قرار دهند؟ گفت: من نگران شما هستم؛ چون اگر آن‌ها مرا از پا درآورند، کار شما هم تمام است. مراقب باشید.