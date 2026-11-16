رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: طرح زوج و فرد سه‌شنبه و چهارشنبه هم در تهران اجرا می‌شود.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به شرایط جوی موجود طرح زوج یا فرد ، فردا و پس فردا از جلوی درب منازل در پایتخت اجرا می‌شود و وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست آنها فرد است مجوز تردد در روز سه شنبه را دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در طول اجرای این طرح با وسایل نقلیه دودزا که عامل آلایندگی هوا خواهند بود برخورد جدی خواهد شد.

موسوی‌پور افزود: همکاران من در ۱۰۰ نقطه از شهر مستقر هستند و با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی برخورد خواهند داشت ضمن اینکه دوربین ها ثبت تخلف نیز وسایل نقلیه بدون مجوز معاینه فنی را اعمال قانون می کنند.

وی در پایان گفت: تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را دارند بلامانع است در غیر این صورت تردد کلیه کامیون‌ها ممنوع می‌باشد.

سازمان هواشناسی با پیش‌بینی پایداری جو، نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز در تهران، هشدار نارنجی صادر کرد.

در این هشدار، شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها پیش‌بینی و تأکید شده است که در صورت مدیریت نشدن منابع آلاینده‌های ثابت و متحرک، افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا حد بسیار ناسالم هم پیش خواهد رفت.