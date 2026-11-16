هنرمند متعهد نباید میدان روایت را خالی کند

جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، با تأکید بر نقش هنر در تبیین حقیقت و ثبت حماسه‌های ملت ایران، هنرمندان متعهد را به ایفای نقش در روایت رویداد‌های تاریخی و دفاع از هویت و آرمان‌های ملی فراخواند.

به گزارش جوان، پیام حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستعضعفین به بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با یادی از امام شهید انقلاب اسلامی منتشر شد.

در متن پیام رئیس سازمان بسیج مستعضعفین آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«توقع انقلاب از هنر و هنرمند، مبتنی بر نگاه زیبایی‌شناختی در زمینه هنر است که توقع زیادی هم نیست.»

امام شهید انقلاب اسلامی ـ ۱ مرداد ۱۳۸۰

هنر، هنگامی که از حقیقت و هویت یک ملت ریشه می‌گیرد، فراتر از بیان احساس و بازنمایی واقعیت، به زبان تاریخ و حافظه ماندگار یک ملت تبدیل می‌شود. تئاتر مقاومت، جلوه‌ای از این رسالت بزرگ است؛ هنری متعهد که ایستادگی یک ملت، عزت یک سرزمین و حقیقت فداکاری مردان و زنانی را روایت می‌کند که برای استقلال، امنیت و سربلندی ایران اسلامی از جان خویش گذشتند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، در امتداد مسیری پرافتخار و در روزگاری که تاریخ، بار دیگر صحنه آزمون بزرگ ملت ایران شده است، جلوه‌ای از پیوند هنر با بصیرت، مسئولیت‌پذیری و زمان‌شناسی است. این رویداد نشان می‌دهد که هنرمند متعهد، در بزنگاه‌های تاریخی، تنها راوی حوادث نیست بلکه با درک درست از زمانه و شناخت نیاز‌های جامعه، می‌تواند در معنادار ساختن رویدادها، تبیین حقیقت، جریان‌سازی مفاهیم و پیام‌های انقلاب اسلامی و ثبت حماسه‌های یک ملت نقشی مؤثر ایفا کند و با زبان هنر، این معانی را در حافظه تاریخی و فرهنگی نسل‌های آینده ماندگار سازد.

در این مجال، با گرامیداشت یاد و نام معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) و ادای احترام به مقام والای شهید سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس فقید سازمان بسیج مستضعفین، یادآور می‌شوم که فرهنگ مقاومت، میراثی زنده و مسئولیتی تاریخی است که پاسداری از آن، همت و مجاهدت در عرصه‌های گوناگون را می‌طلبد. این فرهنگ، تنها در عرصه بیان و روایت تجلی نمی‌یابد بلکه در حضور به‌هنگام، نقش‌آفرینی مسئولانه و جان‌فدایی در میدان‌های دفاع از میهن، استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی معنا پیدا می‌کند. هنرمند متعهد نیز در چنین منظومه‌ای، هم در عرصه خلق و آفرینش هنری و هم در میدان‌های واقعی دفاع از حقیقت و عزت ایران اسلامی، می‌تواند حامل این مسئولیت و پیام باشد.

بر خود لازم می‌دانم از همت بلند، غیرت ملی و حضور مسئولانه هنرمندان، نویسندگان، کارگردانان، بازیگران و تمامی دست‌اندرکاران این جشنواره صمیمانه قدردانی کنم؛ هنرمندانی که با شناخت درست از شرایط زمانه و با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌ها، میدان روایت و نقش‌آفرینی را خالی نگذاشتند و با اراده‌ای استوار، در کنار حضور در عرصه هنر، با روحیه‌ای برخاسته از فرهنگ ایثار و جان‌فدایی، حماسه و شکوه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت را رقم زدند. این حضور آگاهانه و به‌هنگام، گواه آن است که هنر ایران در لحظات سرنوشت‌ساز، از مردم و تاریخ خود جدا نمی‌ماند و می‌تواند به صدای عزت، همبستگی و ایستادگی یک ملت و بستری برای ترویج و جریان‌سازی آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تبدیل شود.

سازمان بسیج مستضعفین، با باور به ظرفیت راهبردی هنر در عرصه فرهنگ و هویت ملی، حمایت از هنرمندان متعهد و گسترش جریان تولید آثار فاخر در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت را مسئولیتی مستمر می‌داند. امید است دستاورد‌های این دوره، زمینه‌ساز گسترش دامنه اثرگذاری تئاتر مقاومت، کشف و پرورش استعداد‌های جوان و تقویت پیوند میان هنر، مردم و آرمان‌های بلند ایران اسلامی باشد؛ تا هنر متعهد، افزون بر پاسداشت حماسه‌های گذشته، در تبیین مسائل امروز و ترسیم افق‌های پیش روی ملت ایران نیز نقشی جریان‌ساز ایفا کند.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جامعه هنری کشور را در مسیر پاسداشت حقیقت، روایت شجاعت، ترویج فرهنگ ایثار و جان‌فدایی و صیانت از حافظه تاریخی ملت ایران مسئلت دارم.