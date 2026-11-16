کد خبر: 1390816
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير

کابوس تمام‌نشدنی ایتالیا

شیوا نوروزی

منبع: وان‌فوتبال
تنها در چند دقیقه رؤیای ایتالیایی‌ها به کابوس تبدیل شد. تیم‌ملی بلژیک با درهم کوبیدن ایتالیا و حذف این تیم از لیگ ملت‌ها، موجی از انتقاد‌ها علیه آتزوری را به راه انداخت. دوناروما گل می‌خورد، پیو اسپوزیتو امید واهی می‌دهد و باستونی و فاجولی هم افتضاح هستند. صدالبته مانچینی هم در این آزمون سخت مردود می‌شود. 
شب سخت تحقیر بروکسل را نه می‌توان فراموش و نه از تاریخ پاک کرد. بعد از عملکرد خیره‌کننده در مصاف با فرانسه، ایتالیا به دست بلژیک له شد و از لیگ ملت‌ها کنار رفت. گل اسپوزیتو، آتزوری را امیدوار کرد، ولی تنها بعد از چهار دقیقه موتور گلزنی بلژیکی‌ها روشن شد و شیرازه ایتالیا با دریافت چهار گل از هم پاشید. جانلوئیجی دوناروما تنها بازیکن ایتالیایی است که در این بازی نمره قبولی گرفت. اسپوزیتو با اینکه تک‌گل ایتالیا را زد، ولی در آخرین لحظات پنالتی را از دست داد. باستونی و فاجولی ضعیف‌ترین بازیکنان مانچینی در این بازی حساس بودند و با عملکردشان فاجعه حذف را تکمیل کردند. 
سرمربی مرد اول نیمکت بود، اما او با ترکیب اصلی که به زمین فرستاد، تعویض‌های بی‌ثمر و تاکتیک‌های ضعیف نقش پررنگی در باخت ایتالیا ایفا کرد. پس از این شکست تحقیرآمیز یک سؤال بی‌جواب در ذهن شکل می‌گیرد؛ تیم واقعی ایتالیا کدام است؟ تیمی که با فرانسه بازی کرد یا تیمی که به بلژیک باخت؟ کارنامه روبرتو مانچینی تعریفی ندارد. سه برد، یک تساوی و دو شکست طومار ایتالیا در لیگ ملت‌ها را پیچید و سومی در مرحله گروهی چیزی جز حسرت برایشان باقی نگذاشت. با غلبه بر فرانسه و صدرنشینی گروه، سرنوشت صعود در دست آتزوری بود و حتی یک تساوی برابر بلژیک نیز کار را تمام می‌کرد، اما شکست سنگین ۴ بر یک همه آرزو‌ها را نقش بر آب کرد. همان‌طور که نمی‌توان عملکرد ایتالیا در همه مسابقات را زیر سؤال برد، بزرگ‌نمایی پیشرفت اخیر آتزوری و پنهان کردن ضعف‌ها نیز درست نیست. واقعیت این است که مانچینی انگیزه و هویت را به تیم‌ملی ایتالیا بازگرداند، ولی این تیم هنوز راه سخت و طولانی در پیش دارد. ایتالیا با شکست ۲ بر صفر خانگی مقابل بلژیک پا به لیگ ملت‌ها گذاشت و از همان ابتدا شکننده بودنش را در معرض دید حریفان گذاشت. دو برد برابر ترکیه، تساوی با فرانسه و از همه مهم‌تر تحمیل شکست به خروس‌ها در سن‌سیرو شرایط را تغییر داد. این یک برد معمولی نبود، بلکه ایتالیایی‌ها ثابت کردند توانایی بازگشت به اوج را دارند. ورود بازیکنان جوان و تغییر نسل موفقیت ارزشمند مانچینی در تیم‌ملی است. اسپوزیتو، کایوده، پیسیلی و کولشو از جمله جوانانی بودند که وظایف بزرگی به آنها سپرده شد، ولی جوانی و استعداد حلال همه مشکلات نیستند، چراکه جوانان ممکن است اشتباهاتی مرتکب شوند و در هر مسابقه نمی‌توان این اشتباهات را توجیه کرد. ۱۲ گل زده و ۱۰ گل خورده در شش بازی آماری است که واقعیت را بازگو می‌کند. بازیکنان ایتالیا خوب خلق موقعیت می‌کنند و گل می‌زنند، ولی به محض اینکه تحت فشار قرار می‌گیرند تعادل تیم به‌هم می‌ریزد. جدال با بلژیک کابوس مانچینی بود. دو باخت، شش گل خورده و از دست دادن شش امتیاز، بازتابی از مشکلات شدید دفاع ایتالیاست.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، ایتالیا ، فوتبال
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