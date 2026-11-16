پیروزی ویژه در مادرید

جوان آنلاین: ماتادور‌ها در آخرین بازی مرحله گروهی کم آوردند و با یک باخت هم صدرنشینی را از دست دادند و هم رکورد سه ساله شکست‌ناپذیری‌شان به پایان رسید.

تیم‌ملی اسپانیا پس از دو ماه صدرنشینی در گروه سوم لیگ ملت‌های اروپا، در جدال خانگی برابر انگلیس کم آورد و ۳ بر ۲ تن به شکست داد. صعود اسپانیا در هفته چهارم مرحله گروهی مسجل شده بود، اما شاگردان دلافوئنته پس از پنج پیروزی متوالی زیادی سه‌شیر‌ها را دست‌کم گرفتند و تیم توماس توخل در آخرین گام به‌عنوان صدرنشین راهی یک‌چهارم نهایی شد. کرواسی و چک دیگر تیم‌های حاضر در این گروه از صعود به مرحله حذفی لیگ ملت‌ها بازماندند.

پایان یک رکورد

هواداران لاروخا شب تلخی را در متروپولیتانو سپری کردند. آنها منتظر ششمین برد اسپانیا بودند تا در مادرید جشن بگیرند، ولی هری کین، بنسا و بن وایت طومار میزبان را پیچیدند تا آرزو‌های لوئیز دلافوئنته نقش بر آب شود. قهرمان جام‌جهانی ۲۰۲۶ به جای آنکه برای مهار گلزنان و بازی‌ساز‌های انگلیس برنامه داشته باشد، بازیکنان حریف را رها کرد تا شاگردان توخل سه گل به اسپانیا بزنند. ماتادور‌ها خوش‌شانس بودند که الیوت اندرسون در محوطه جریمه خطا کرد تا هم اخراج شود و هم یک پنالتی تقدیم اسپانیا کند، وگرنه سه‌شیر‌ها توانایی زدن گل‌های بیشتر را هم داشتند. با این‌حال دو گل اویارزابال و ویلیامز اسپانیا را نجات نداد تا میزبان یکی از تلخ‌ترین شکست‌های سال‌های اخیر خود را تجربه کند.

ماتادور‌ها رکورد ۴۳ مسابقه متوالی بدون باخت را در کارنامه داشتند. بعد از شکست در بازی دوستانه برابر کلمبیا (مارس ۲۰۲۴)، تیم دلافوئنته ۹۶۸ روز شکست‌ناپذیر ماند، ولی جدال با انگلیس پایان‌بخش این رکورد بود. از طرفی تیم ملی اسپانیا از سال ۱۹۸۷ هرگز در مادرید به حریفانش

نباخته بود.

احترام به دلافوئنته

توماس توخل شکست دادن اسپانیا را یک پیروزی ویژه خواند: «این مسابقه از هر نظر فوق‌العاده بود. پیروزی کاملاً شایسته‌ای به دست آوردیم. زمان آن رسیده بود نشان دهیم چه تیمی هستیم و این کار را انجام دادیم. به خودم و تیمم افتخار می‌کنم. اگر اسپانیا به تساوی می‌رسید، از من انتقاد می‌شد. ما به انرژی و بازیکنان تازه‌نفس نیاز داشتیم، چون در چنین فضایی، ۳۰ دقیقه بازی با یک بازیکن کمتر، مثل سه ساعت می‌گذرد. تعویض‌ها به همین‌خاطر بود. تیم به خودش اطمینان داشت و من هم همین‌طور بودم. اعتمادبه‌نفس از خوب بازی کردن به دست می‌آید. این چیزی است که بیش از نتایج می‌خواهم. عملکرد ما در لیگ ملت‌ها بسیار خوب بوده و می‌خواستیم در بالاترین سطح رقابت کنیم. پیروزی بر اسپانیا بسیار ویژه است و به آن افتخار می‌کنیم. نمی‌خواهیم به عقب برگردیم. این مسیر و فلسفه ماست. برای دلافوئنته نهایت احترام را قائلم و او تیمی ساخته که تقریباً

شکست‌ناپذیر است.»

بهانه‌ای ندارم

دلافوئنته، سرمربی اسپانیا تأکید کرد هیچ بهانه‌ای برای شکست برابر انگلیس قابل قبول نیست: «کار‌هایی را که تا به امروز انجام داده‌ایم بسیار ارزشمند می‌دانم. هر کسی که پس از من می‌آید، باید این مسیر را بیش از پیش ارتقا دهد. به این ماجراجویی فوق‌العاده و به تمام آنچه در پیش‌رو قرار دارد، افتخار می‌کنم. به عنوان تیم باید بدانید چطور پیروز شوید و چطور شکست بخورید. در ۳۰ دقیقه ابتدایی کاملاً تحت فشار بودیم، در آن مقطع از بازی انگلیس تیم بهتری بود و بر بازی مسلط شد، اما در ادامه شرایط تغییر کرد و صاحب چند موقعیت شدیم و با وجود اینکه ۳ بر صفر در نتیجه عقب بودیم، عملکرد خوبی از خود ارائه کردیم. با این حال، هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. دروازه‌بان آنها نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. آن ۳۰ دقیقه آغازین و دریافت سه گل، واقعاً کار ما را در برابر حریفی بسیار قدرتمند دشوار کرد. وقتی بازی را خوب شروع نکنید، شرایط نامساعد روی هم انباشته می‌شود. توانستیم به بازی برگردیم و بازیکنان تمام توان خود را به کار گرفتند. حیف شد که حداقل به نتیجه تساوی در این بازی نرسیدیم، اما من به این گروه فوق‌العاده از بازیکنان افتخار می‌کنم.»