حکیم جفریز ضمن انتقاد از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکایی را از پیامدهای این درگیری دانست.

جوان آنلاین: حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در پیامی خواستار پایان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شد و گفت این درگیری هزینه‌های زندگی مردم آمریکا را به‌ شدت افزایش داده است.

وی در این پیام نوشت: جنگ بی‌ملاحظه و انتخابی در ایران، زندگی شما را بسیار گران‌تر کرده است. این جنگ باید پایان یابد.

در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران در ماه فوریه، محدودیت‌ها در تنگه راهبردی هرمز به افزایش قیمت مواد غذایی، بنزین، سفر و دیگر کالاها و خدمات روزمره در آمریکا منجر شده است.

همچنین حدود ۹۰ درصد رأی‌دهندگان آمریکایی اعلام کرده‌اند هزینه‌های زندگی یکی از عوامل اصلی تصمیم آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره بوده است؛ انتخاباتی که در آن حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ اکثریت خود را در مجلس نمایندگان و سنا از دست داد.