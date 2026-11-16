واکنش حماس به بیانیه ۴ کشور درباره بحران انسانی غزه

جنبش مقاومت اسلامی حماس از بیانیه مشترک وزیران امور خارجه انگلیس، استرالیا، کانادا و ایتالیا درباره تشدید فاجعه انسانی در نوار غزه استقبال کرد.

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس از بیانیه مشترک وزیران امور خارجه انگلیس، استرالیا، کانادا و ایتالیا درباره تشدید فاجعه انسانی در نوار غزه استقبال کرد.

این جنبش اعلام کرد که هشدارهای مطرح‌ شده در این بیانیه درباره وخامت شرایط معیشتی و انسانی ملت فلسطین، نتیجه ادامه جنگ نسل‌کشی، محاصره و سیاست گرسنگی اعمال‌ شده از سوی رژیم صهیونیستی است.

حماس تاکید کرد که اذعان شمار بیشتری از کشورها به ابعاد فاجعه انسانی در غزه، بار دیگر نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی در پنهان کردن جنایات خود و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناکام مانده است.

این جنبش اشاره کرد که ملت فلسطین انتظار دارد این مواضع به اقدامات عملی تبدیل شود و فشارهای واقعی سیاسی و حقوقی بر رژیم صهیونیستی اعمال شود تا این رژیم ملزم به بازگشایی فوری گذرگاه‌ها، ورود کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ قید و شرط، توقف سیاست مجازات جمعی و هدف قرار دادن سازمان‌ یافته غیرنظامیان شود و همچنین اقداماتی برای محاکمه عاملان جنایات جنگی رژیم صهیونیستی به‌ دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت صورت گیرد.