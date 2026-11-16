افشای حضور مستشاران نظامی فرانسه در اوکراین

جوان آنلاین: رادیو بین‌المللی فرانسه در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که نیروهایی از ارتش این کشور دست‌کم از تابستان سال جاری میلادی در خاک اوکراین فعالیت می‌کنند.

تارنمای رادیو بین المللی فرانسه نوشت: این مأموریت محرمانه که «ولیا» نام دارد، تحت فرماندهی یک ژنرال فرانسوی و در قالب ساختاری سبک و انعطاف‌پذیر فعالیت می‌کند. این ساختار از گروه‌های کوچک نظامی تشکیل شده که برای انجام مأموریت‌های کوتاه‌مدت به اوکراین اعزام می‌شوند.

براساس این گزارش، هدف این مأموریت مشارکت در جنگ یا عملیات رزمی نیست، بلکه نیروهای فرانسوی مسئولیت آموزش نظامیان اوکراینی و نظارت بر تجهیزات ارتش این کشور و نگهداری از آنها را برعهده دارند. این نیروها از یگان‌های متعارف ارتش فرانسه انتخاب شده‌اند و به‌جای استفاده از کارشناسان فنی غیرنظامی، به دلیل شرایط جنگی اوکراین به این کشور اعزام شده‌اند.

رادیو بین المللی فرانسه نوشت: برای حفظ محرمانگی حضور نظامیان فرانسوی در اوکراین، از مأموریت نظامی «ژرفو» در لهستان به‌عنوان پوشش استفاده شده است. این مأموریت که از فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱) در لهستان مستقر است، بخشی از مأموریت نظامی اتحادیه اروپا برای کمک به اوکراین موسوم به «EUMAM-Ukraine» به شمار می‌رود. نیروهای فرانسوی مستقر در این چارچوب، آموزش درجه‌داران اوکراینی را که قرار است فرماندهی گروه‌های رزمی را برعهده بگیرند، انجام می‌دهند.

براساس این گزارش، از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۲۵ هزار نظامی اوکراینی در فرانسه و لهستان آموزش دیده‌اند. مأموریت اروپایی یادشده نیز تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۸ (۲۴ آبان ۱۴۰۷) تمدید شده است.

رادیو بین المللی فرانسه با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی فرانسه، اعلام کرد که اعزام نیروهای نظامی این کشور به خارج از مرزها، حتی در مأموریت‌های غیررزمی باید به اطلاع پارلمان برسد. با این حال، دولت نمایندگان و سناتورها را از وجود مأموریت «ولیا» مطلع نکرده است.

«سیدریک پرن» رئیس کمیسیون امور خارجه، دفاع و نیروهای مسلح سنای فرانسه در گفت‌وگو با رادیو بین المللی این کشور تأکید کرد که چنین مأموریتی نمی‌تواند صرفاً با استناد به محرمانه بودن اطلاعات، از اطلاع‌رسانی به پارلمان مستثنا شود و این موضوع را یک الزام قانون اساسی دانست.

فرانسه از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) یکی از حامیان نظامی و آموزشی کی‌یف بوده است. مأموریت آموزشی اتحادیه اروپا موسوم به EUMAM-Ukraine نیز با مشارکت کشورهای عضو، از جمله فرانسه برای آموزش نیروهای مسلح اوکراین ایجاد شده است.