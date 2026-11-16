اعلام اسامی داوران ۷ بازی هفته سیزدهم لیگ برتر

جوان آنلاین: رقابتهای هفته سیزدهم فصل جاری لیگ برتر با تعویق بازیهای نمایندگان فوتبال باشگاهی در رقابتهای لیگ نخبگان از پنجشنبه هفته جاری پیگیری میشود. کمیته داوران اسامی هر یک از این بازیها را منتشر کرد که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۵
*ملوان بندرانزلی - گل گهر سیرجان
داور: کیوان علیمحمدی کمکها: علیرضا مرادی، یعقوئب حجتی و مهرداد خسروی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید زمانی کمک: فرزاد منصوری
جمعه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵
*فجرسپاسی شیراز - چادرملو اردکان
داور:موعود بنیادی فرد کمک ها: بهمن عبداللهی، سجاد ایرانپور و شبیر بهروزی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: شهاب محمدی کمک: حسین امیدی
*ذوب آهن اصفهان - شمس آذر قزوین
داور: بیژن حیدری کمک ها: فرهاد مروجی، اسماعیل احمدی و سیدحسین حسینی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی
*پرسپولیس - پیکان
داور: مرتضی منصوریان کمک ها: فرهاد فرهادپور محمدصالح عرب آبادی و احسان اکبری ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: احمد محمدی کمک: غلامرضا ادیبی
*صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان
داور: محمدعلی صلاحی کمک ها: علی احمدی، حسین مرادی و میثم عباسپور ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: میثم حیدری کمک: آبان نصیری
شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵
*نساجی مازندران - آلومینیوم اراک
داور: امیر عرب براقی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، علیرضا طاهرخانی و علی سام ناظر: سعید علینژادیان داور VAR: حسین زمانی کمک: بهاره سیفی
*فولاد خوزستان - سیدرضا مهدوی
داور: سیدرضا مهدوی کمک ها: وحید سیفی، سعید زیبا و فرهاد امینی ناظر: محسن رفیعی داور VAR: میثم حیدری کمک: رضا شیرازی