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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

آتش‌بس ادعایی غزه پوششی برای ادامه تجاوز صهیونیست‌ها؛ ۶هزار و ۲۳۳ مورد نقض

ی دفتر اطلاع‌رسانی دولتی فلسطین اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از زمان اجرای توافق ادعایی آتش‌بس تاکنون ۶ هزار و ۲۳۳ بار توافق آتش‌بس را نقض کرده است که منجر به شهادت یک هزار و ۶۴۹ فلسطینی و مجروح شدن پنج هزار و ۹۶۹ نفر دیگر شده است.

جوان آنلاین: دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین در غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تخلفات ثبت‌شده از زمان آغاز اجرای آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴)، علاوه بر کشته و زخمی‌شدن شهروندان، شامل بازداشت ۲۲۳ نفر می‌شود. این دفتر، رژیم صهیونیستی را متهم کرد که به‌جای پایبندی به توقف حملات، از توافق آتش‌بس به‌عنوان پوششی برای ادامه تجاوزها و تشدید فاجعه انسانی استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی از مجموع ۲۴۰ هزار و ۶۰۰ کامیون کمک توافق شده، تنها اجازه ورود ۷۹ هزار و ۵۸۵ کامیون را داده است که میزان پایبندی به توافق در این زمینه تنها ۳۳ درصد بوده است.

این آمار نشان می‌دهد در مجموع ۱۶۱ هزار و ۱۵ کامیون از محموله‌ها یعنی حدود دوسوم کمک‌های مقرر وارد غزه نشده‌اند. دفتر اطلاع‌رسانی دولتی فلسطین این محدودیت‌ها را ادامه سیاست مهندسی گرسنگی توصیف کرد و روایت اسرائیل درباره تسهیل ورود کمک‌ها را رد کرد.

در همین ارتباط ، بیش از ۱۵۰ هزار چادر که توسط شرکای بشردوستانه و کشورهای عضو خریداری شده، همچنان در خارج از غزه و در انتظار ارسال هستند؛ بخش عمده‌ای از این چادرها در العریش، در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری خان‌یونس قرار دارند.

در بخش تردد مسافران، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی اعلام کرد که در مجموع ۱۵ هزار و ۴۵۶ نفر از گذرگاه رفح در هر دو مسیر عبور کرده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس برنامه، باید ۴۱ هزار و ۸۰۰ نفر از این گذرگاه تردد می‌کردند.

بر اساس این بیانیه، میزان پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق درباره تردد مسافران از گذرگاه رفح نیز از ۳۶.۹ درصد فراتر نرفته است.

بر اساس گزارش دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا)، حدود ۴۶ هزار خانواده و بیش از ۴۰ هزار سرپناه خانوادگی آسیب‌دیده‌اند؛ در همین حال، اقدامات اسرائیل و کمبود بودجه، توان نهادهای بشردوستانه برای امدادرسانی را محدود کرده است.

این دفتر نسبت به خطرات بهداشتی ناشی از آمیخته‌شدن آب باران با فاضلاب، هم‌زمان با آب‌گرفتگی تأسیسات درمانی، تعلیق خدمات و کمبود دارو هشدار داد و بر استمرار حملات هوایی، تیراندازی و بمباران مناطق مسکونی و شهادت تعدادی از شهروندان از جمله آوارگان تأکید کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی دولتی از میانجی‌ها و طرف‌های تضمین‌کننده خواست تا برای ملزم‌کردن رژیم اشغالگر به اجرای مفاد توافق و توقف کشتار، فوراً مداخله کنند؛ همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای پاسخگوکردن این رژیم، گام‌هایی عملی فراتر از محکومیت‌های لفظی بردارند.

برچسب ها: صهیونیست ها ، اسرائیل ، غزه
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