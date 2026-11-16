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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

موج اعتراض‌ها در بحرین به احکام سنگین قضایی علیه روحانیان و علمای شیعه

ی صدور احکام سنگین قضایی علیه ۶۹ نفر از جمله ۶۱ روحانی شیعه و هشت فعال بحرینی، موجی از اعتراض‌ها را در مناطق مختلف این کشور به دنبال داشته است؛ نهادهای حقوق بشری نیز خواستار لغو این احکام و آزادی فوری بازداشت‌شدگان شده‌اند.

جوان آنلاین: در پی صدور احکام قضایی علیه شماری از علمای بازداشت‌شده بحرین، راهپیمایی‌ها و تجمع‌های اعتراضی در مناطق مختلف این کشور برگزار شد.

در همین حال، مجمع حقوق بشر بحرین احکام صادرشده از سوی دادگاه عالی کیفری این کشور علیه ۶۹ متهم، شامل ۶۱ عالم دینی شیعه و هشت فعال را محکوم کرد.

بر اساس این احکام، ۶۴ نفر به حبس ابد و پنج نفر دیگر به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند.

این نهاد حقوق بشری خواستار لغو احکام، آزادی فوری و بدون قیدوشرط بازداشت‌شدگان و توقف پیگردهای قضایی مرتبط با این پرونده شد.

مجمع حقوق بشر بحرین در ادامه اعلام کرد این احکام، که برخی از آنها در محاکمه‌های غیابی صادر شده‌اند، آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم، رهبر شیعیان بحرین را نیز دربر گرفته است.

این نهاد این احکام را «ضربه‌ای به آزادی‌های دینی و حقوق سیاسی در تاریخ معاصر بحرین» توصیف کرد.

ائتلاف ۱۴ فوریه بحرین نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن احکام حبس ابد علیه شیخ عیسی قاسم و شماری از علمای برجسته شیعه، این احکام را هدف قرار دادن موجودیت شیعیان در این کشور دانسته و خواستار برگزاری اعتراض‌های مردمی شده بود.

این مواضع پس از آن اتخاذ شد که دادگاه منامه در حکمی غیابی، آیت الله عیسی قاسم و چندین شخصیت شیعه دیگر بحرین را به حبس ابد محکوم کرد.

رژیم آل خلیفه همچنین، شیخ علی الصددی، شیخ محمد صنقور، شیخ علی رحمه، شیخ محمود العالی، شیخ مجید المشعل، شیخ صادق المالکی، شیخ طالب محمد، شیخ محمد هادی الغریفی، شیخ موسی الوداعی، شیخ احمد الغریفی، شیخ فاضل الزاکی، شیخ یاسین الموسوی، شیخ حسین الکرانی، شیخ هانی البناء، شیخ ایوب البحرانی، شیخ باقر الحواج، شیخ جاسم الخیاط، شیخ جاسم المومن، شیخ جعفر عاشور، شیخ جمیل العالی، شیخ حامدعاشور، شیخ حسن علی الصیبعی، شیخ حسن القصاب، شیخ حسین المحروس، شیخ رائد الستری و شیخ رضی القفاص را که همگی شخصیت‌های برجسته‌ی شیعه بحرین هستند، به حبس ابد محکوم کرد.

این اقدام رژیم آل خلیفه در حالی است که مخالفان دولت بحرین در بیانیه‌ای ضمن درخواست توقف محاکمه و آزادی فوری علمای برجسته شیعه، تاکید کردند هر حکمی که امروز دوشنبه (۲۵ آبان) در محکومیت آنها صادر شود، بی‌اعتبار و باطل خواهد بود.

اپوزیسیون بحرین ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد برای همدلی ملی در بحرین، مقامات را به سوءاستفاده از شرایط حساس منطقه برای ادامه محاکمه علما و تشدید رویارویی با شیعیان، متهم کردند.

برچسب ها: بحرین ، مردم بحرین ، علمای بحرین
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