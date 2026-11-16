کد خبر: 1390797
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
ورزش » ساير

تغییرات بزرگ در نیمکت حریف ایران؛ موریاسو در آستانه هدایت عراق

ق رسانه‌های عراقی از احتمال قطع همکاری فدراسیون فوتبال این کشور با گراهام آرنولد پس از دیدار برابر ایران خبر دادند.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال عراق از ساعت ۱۸:۳۰ فردا سه‌شنبه در آخرین مسابقه خود در مسابقات دوستانه بصره به مصاف تیم ملی ایران می‌رود؛ دیداری که ممکن است با تحولات مهمی در کادر فنی فوتبال این کشور همراه شود.

در همین رابطه پایگاه خبری شفق نیوز عراق در گزارشی مدعی شد که مدیران فدراسیون فوتبال این کشور تصمیم دارند پس از پایان مسابقه با ایران به همکاری خود با گراهام آرنولد خاتمه دهند و هاجیمه موریاسو، سرمربی سابق تیم ملی ژاپن را به‌عنوان گزینه اصلی جانشینی او در نظر گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، موریاسو برای آغاز مذاکرات با فدراسیون فوتبال عراق شروطی را مطرح کرده که مهم‌ترین خواسته او انجام مذاکرات به‌صورت مستقیم با مسئولان فدراسیون و بدون دخالت واسطه‌ها و آژانس‌های ورزشی عنوان است.

همچنین شفق نیوز گزارش داده یونس محمود، رئیس فدراسیون فوتبال عراق، احتمالاً برای مذاکره حضوری با موریاسو به ژاپن سفر خواهد کرد تا زمینه همکاری احتمالی با این مربی را بررسی کند. با این حال هنوز موضع رسمی فدراسیون فوتبال عراق درباره جدایی آرنولد و انتخاب سرمربی جدید اعلام نشده و باید دید پس از تقابل با ایران، چه تصمیمی درباره آینده نیمکت این تیم اتخاذ خواهد شد.

برچسب ها: عراق ، تیم ملی ، فوتبال
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