کد خبر: 1390794
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶
جامعه » اخبار كلی

چرا با وجود آلودگی هوا، تصمیمی برای تعطیلی گرفته نشد؟

ی در شرایطی که شاخص آلودگی هوای تهران از ابتدای هفته جاری افزایش یافته و در مقاطعی نیز به سطح قرمز رسید، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعطیلی مدارس و حتی ادارات نیز افزایش یافت؛ در همین راستا معاون بهداشت وزارت بهداشت با تشریح سازوکار تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد که در حال حاضر با توجه به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر وزش باد و بارندگی، تصمیم جدیدی برای اعمال محدودیت‌ها اتخاذ نشده است.

جوان آنلاین: علیرضا رئیسی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا، در عین حال درباره فرایند تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا اظهار کرد: آلودگی هوا تابع دو مولفه است. هواشناسی، پیش‌بینی هواشناسی و پایداری هوا موضوع اول به‌شمار می‌رود. اگر وضعیت هوا بیش از ۴۸ ساعت پایدار باشد، با توجه به شرایط تصمیم‌ گرفته می‌شود. همچنین اگر پایداری هوا کمتر از ۴۸ ساعت و تابع شرایطی مانند وزش باد و بارندگی باشد، صرف نظر از آلودگی هوا ممکن است تصمیم‌ دیگری گرفته شود.

به گزارش ایسنا، او درباره مولفه دوم مرتبط با آلودگی هوا توضیح داد: عدد آلودگی هوا، موضوع دیگری است که در ارتباط با آلودگی هوا مطرح است. هنگامی که آلودگی هوا بیش از ۱۰۰ تا ۱۴۹ به عنوان «ناسالم برای گروه‌های حساس» قلمداد می‌شود. هنگامی که میزان آلودگی هوا بیش از ۱۵۰ باشد، شرایط قرمز و برای تمام گروه‌ها ناسالم است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: دو مولفه عدد آلودگی هوا و پیش‌بینی هواشناسی می‌بایست در کنار یکدیگر قرارگیرند تا درباره شرایط تصمیم گرفته شود. ایستگاه‌های سنجش آلاینده در اختیار وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و شهرداری تهران قرار دارد. ایستگاه‌های سنجش آلاینده با یکدیگر مرتبط هستند و اطلاعات را دریافت می‌کنند. پس از اینکه عدد میزان آلودگی هوا به دست آمد و وضعیت شرایط جوی اعلام شد، درخواست تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا را صادر می‌کنیم. سازمان محیط‌زیست به عنوان دبیر کمیته اضطرار آلودگی هوا نیز درخواست تشکیل جلسه را صادر می‌کند و استانداری تهران نیز مسئول کمیته اضطرار آلودگی هوا است.

رئیسی درباره وضعیت فعلی آلودگی هوا توضیح داد: فرایند بررسی شرایط را از روز پنج‌شنبه (۲۱ آبان) آغاز کرده‌ایم؛ از زمانی که درخواست تشکیل جلسه را صادر می‌کنیم تا زمانی که کمیته اضطرار تشکیل می‌شود، حداکثر ۱۲ ساعت زمان نیاز دارد. منظور این است که پس از درخواست تشکیل جلسه کمیته اضطرار، جلسه باید کمتر از ۱۲ ساعت تشکیل شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره برگزاری تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا گفت: جلسه کمیته روز جمعه (۲۲ آبان) برگزار شد. با توجه به پیش‌بینی هواشناسی و شاخص آلودگی ۱۳۸، استانداری موضوع اجرای طرح زوج و فرد را مطرح کرد.

او با بیان اینکه عدد آلودگی امروز ۱۴۸ است، گفت: اگرچه عدد آلودگی هوا ۱۴۸ اعلام شده اما سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده که ظهر امروز (۲۵ آبان) وزش باد و آخر هفته نیز بارش باران خواهیم داشت. اگر پیش‌بینی هواشناسی درست باشد، به دلیل اینکه شاخص عدد آلودگی هوا به بالای ۱۵۰ نرسیده و همچنین وزش باد خواهیم داشت و پایداری هوا وجود ندارد، در حال حاضر تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

رئیسی ادامه داد: اگر شاخص آلودگی هوا بالای ۱۵۰ برود و اگر سازمان هواشناسی اعلام می‌کرد که پایداری هوا وجود دارد، کمیته اضطرار باید تشکیل و درباره شرایط تصمیم‌گیری می‌شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: عدد ۱۳۸ به عنوان شاخص آلودگی هوا طی روزهای گذشته اعلام شده بود. عدد شاخص آلودگی هوا به نحوی نیست که برای تمام گروه‌ها خطرناک باشد؛ هنگامی که شاخص آلودگی هوا بیش از ۱۵۰ باشد، برای تمام گروه‌ها خطرناک است. اگر شاخص آلودگی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ باشد، شرایط در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

او درباره احتمکال تعطیلی مدارس و ادامه طرح زوج و فرد از درب منازل گفت: درخواست تشکیل جلسه با توجه به عدد شاخص آلودگی هوا و پیش‌بینی شرایط جوی را به دبیر جلسه یعنی سازمان محیط‌زیست صادر می‌کنیم و تصمیم نهایی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا با مدیریت استانداری تهران گرفته می‌شود.

این اظهارات معاون بهداشت وزارت بهداشت در حالی است که امروز و بر اساس جدیدترین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هوای حداقل ۲۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط ناسالم و قرمز است.

برچسب ها: آلودگی هوا ، هوا ، هوای تهران
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