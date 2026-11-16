کد خبر: 1390793
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

وزارت دادگستری آمریکا، سناتور دموکرات را تهدید کرد

ف وزارت دادگستری آمریکا برای یک سناتور دموکرات بر سر تحقیقات احتمالی از ترامپ نامه هشدارآمیز ارسال کرد.

جوان آنلاین: وزارت دادگستری آمریکا به الیزابت وارن، سناتور دموکرات و گزینه احتمالی ریاست کمیته بانکی سنا، هشدار داد در صورت خودداری از حفظ اسناد مرتبط با تحقیقات احتمالی درباره دونالد ترامپ، با پیامدهای حقوقی جدی روبه‌رو خواهد شد.

آرون ریتز، دادستان فدرال آمریکا در هیوستون، در نامه‌ای به وارن سناتور دموکرات ماساچوست گفت که به نظر می‌رسد مشتاق است چکش ریاست آینده‌اش را مثل تبر جنگی به کار بگیرد و در پی پوست سر نزدیکان خصوصی رئیس‌جمهور ترامپ باشد.

رایتز از او خواست مدارکی را حفظ کند که آنها قصد دارند از آن برای تبدیل تحقیقات کنگره به سلاح و محروم‌کردن شهروندان از حقوق اساسی قانونی‌شان استفاده کنند.

این هشدار در حالی صادر شده است که دموکرات‌ها قصد دارند پس از در دست گرفتن کنترل کنگره در ژانویه، تحقیقات گسترده‌ای درباره دولت ترامپ، شرکت‌های بزرگ، استیون میلر رئیس دفتر کاخ سفید و ایلان ماسک آغاز کنند.

این تازه‌ترین نامه هشدارآمیز وزارت دادگستری به دموکرات‌های کنگره درباره طرح‌های احتمالی آنان برای انجام تحقیقات از دولت یا ترامپ است.

وزارت دادگستری پیش‌تر نیز نامه‌های مشابهی برای چند قانون‌گذار دموکرات ارسال کرده بود.

ترامپ هفته گذشته به وزارت دادگستری دستور داده بود تا درباره نمایندگان دموکراتی که افراد را تهدید می‌کنند، تحقیقاتی انجام دهد. تاد بلانش دادستان کل آمریکا نیز متعاقبا اعلام کرد که این نهاد آماده مبارزه با دموکرات‌های کنگره است.

ریتز این نامه را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد و ساعاتی بعد نیز ترامپ آن را در حساب کاربری خود در شبکه تروث سوشیال بازنشر کرد.

سناتور وارن که در حال حاضر عضو ارشد کمیته بانکی سنا است، یکی از منتقدان سرسخت ترامپ است و بارها دولت ترامپ و سیاست‌های او را مورد انتقاد شدید قرار داده است.

علاوه بر سناتور وارن، سناتورهای دیگری از جمله ریچارد بلومنتال، الیسا اسلاتکین و نیز رابرت گارسیا نماینده دموکرات، نامه‌های مشابهی دریافت کرده‌اند.

کارشناسان سیاسی و مخالفان ترامپ درباره تلاش‌های ترامپ و دولتش برای هدف قراردادن منتقدان و مخالفان سیاسی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

پس از پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره آمریکا، به‌نظر می‌رسد این حزب خود را برای دور تازه‌ای از رویارویی با دونالد ترامپ آماده می‌کند؛ رویارویی‌ای که ممکن است از تلاش برای متوقف کردن سیاست‌های رئیس‌جمهور فراتر برود و به تحقیقات گسترده درباره فعالیت‌های اقتصادی ترامپ و خانواده‌اش، جنگ علیه ایران، سیاست‌های مهاجرتی و عملکرد دولت او منجر شود.

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی به پنج پرونده‌ای پرداخته است که دموکرات‌ها قصد دارند در کنگره جدید علیه دولت دونالد ترامپ پیگیری کنند. این پرونده‌ها بدین شرح هستند: ثروت ترامپ و خانواده‌اش و پرونده مهاجرت، پرونده جفری اپستین، جنگ علیه ایران و تلاش برای برکناری هگست، وزارت دادگستری و تضعیف نهادهای فدرال، بدهی فدرال و کسری بودجه.

برنامه دموکرات‌ها بر استفاده از اختیارات نظارتی و تحقیقاتی کنگره برای بررسی تصمیم‌های دولت ترامپ استوار است؛ به‌ویژه این احتمال که رئیس‌جمهور از قدرت خود برای تأمین منافع مالی شخصی، خانواده یا متحدانش استفاده کرده باشد، به‌نظر می‌رسد این حزب قصد ندارد از همان ابتدا سراغ طرح استیضاح برود.

برچسب ها: وزارت دادگستری آمریکا ، امریکا ، دموکرات
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