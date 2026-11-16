کد خبر: 1390791
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۲
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ورود ۴۰ تاکسی برقی به ناوگان حمل‌ونقل تهران

ف معاون حمل‌ونقل و ترافیک منطقه ۴ از اضافه‌شدن ۴۰ دستگاه تاکسی برقی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی این منطقه خبر داد.

جوان آنلاین: یحیی سرلکی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک با اشاره به اهمیت کاهش آلایندگی وسایل نقلیه در روزهای تشدید آلودگی هوا گفت: توسعه ناوگان برقی می‌تواند با کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و آلایندگی ناشی از تردد خودروها، به بهبود کیفیت هوای شهر کمک کند.

به گزارش مهر، در این راستا ۴۰ دستگاه تاکسی برقی به چرخه ناوگان منطقه ۴ اضافه شد.اقدامی در مسیر نوسازی ناوگان و کاهش آلایندگی خودروها که با فعالیت این تاکسی‌ها در خطوط پرتردد و ارائه خدمات گردشی و تلفنی دنبال می‌شود.

وی افزود: این تاکسی‌ها پس از بررسی و بازدیدهای فنی در خطوط متروی فرهنگسرای اشراق و پایانه رسالت مشغول به فعالیت شده‌اند و به صورت گردشی و تلفنی نیز در سطح شهر و منطقه به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.

سرلکی افزود: استفاده بیشتر از حمل‌ونقل عمومی و انتخاب تاکسی‌های برقی برای سفرهای شهری، در کنار نوسازی ناوگان، می‌تواند از میزان استفاده از خودروهای شخصی بکاهد و به کاهش ترافیک و آلودگی هوا کمک کند. همراهی شهروندان با این شیوه‌های جابه‌جایی و مدیریت سفرهای غیرضروری، نقش مهمی در اثربخشی اقدامات شهری برای بهبود کیفیت هوا دارد.

برچسب ها: تاکسی برقی ، خودرو ، شهردرای تهران
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