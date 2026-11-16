کد خبر: 1390790
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶
اقتصاد » اخبار کلی

یارانه دهک‌های اول تا سوم واریز شد

یارانه نقدی یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان‌ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت شد.

جوان آنلاین: یارانه نقدی مرحله ۱۸۹ مربوط به آبان‌ماه سال جاری به مبلغ ۱۱۳ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۱۸۰ نفر از سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم واریز و قابل برداشت است.

به گزارش ایسنا، این پرداخت با اعمال کسورات مربوط به اقساط تسهیلات و تعهدات مالی سرپرستان خانوار از جمله تسهیلات وام اربعین، تسهیلات کرونا و خریدهای اعتباری انجام شده است.

گفتنی است؛ بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۴۶ نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند که یارانه نقدی آنان بیست‌وپنجم هر ماه از طریق ۲۸ بانک عامل در سراسر کشور به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

برچسب ها: یارانه نقدی ، دهک های یارانه بگیر ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
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