واکنش الوفاق به احکام صادره علیه علمای بحرینی

جوان آنلاین: جمعیت ملی اسلامی الوفاق، احکام صادر شده توسط دادگاه‌های رژیم بحرین علیه شیخ عیسی قاسم و تعدادی از فقهاء، علما و چهره‌های برجسته بحرینی را «احکام دیوانه‌وار» توصیف کرد و آنها را گامی تنشزا علیه اکثریت ساکنانی دانست که زیر یوغ تروریسم به سر می برند.

الوفاق بحرین بیان کرد: این احکام، علمای بارز و چهره‌های مذهبی کشور را هدف قرار داده است.

جمعیت الوفاق در بیانیه خود، تشدید خشونت آل خلیفه را به جانبداری رژیم حاکم از رژیم صهیونیستی و تلاش‌های آن برای سرکوب همه کسانی که سیاست‌های کشتار و نسل‌کشی این رژیم را در منطقه رد می‌کنند، مرتبط دانست و بیان کرد: تشدید اقدامات و تحرکات آل خلیفه در راستای جانبداری از رژیم صهیونیستی و تلاشی برای مطیع کردن افرادی است که با سیاست های کشتار و نسل کشی در منطقه مخالفند.

در بیانیه الوفاق آمده است: این احکام در چارچوب هدف قرار دادن جامعه شیعه و علمای آن صادر شده است. محاکمه شیخ عیسی قاسم و تعدادی از چهره‌های مذهبی نشان دهنده تشدید رویارویی با نیروها و چهره‌هایی است که با سیاست‌های رژیم مخالف هستند.