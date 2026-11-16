وزیر کار بر ضرورت گذار از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر توهم به سمت «حکمرانی داده‌محور» تأکید کرد و از اهمیت تدوین استراتژی‌های مشخص برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و سیاسی سخن گفت.

جوان آنلاین: امروز دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ همایش کارآفرینی؛ از تاب‌آوری تا بازآفرینی، ایران به توان کارآفرین به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از ارائه تجربیات متخصصان در این همایش، بر اهمیت تکیه بر تجربیات عینی در تدوین سیاست‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در انتقال پیام‌های مدیریتی به جامعه، تاکید کرد که اگرچه اقدامات گسترده‌ای در مسیر توسعه صورت می‌گیرد، اما انتقال مؤثر این دستاوردها به افکار عمومی همچنان یک چالش است.

ضرورت حکمرانی داده‌محور و مبارزه با توهمات

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت وجود یک استراتژی مشخص در دولت، گفت: بسیاری از تصمیمات در فضای مدیریت، گاهی بر پایه آمارهای پراکنده یا حتی توهمات صورت می‌گیرد. برای عبور از این وضعیت، ما به سمت حکمرانی داده‌محور حرکت می‌کنیم. تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، از جمله داده‌های سازمان امور مالیاتی، گامی حیاتی برای رسیدن به تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر واقعیت است.

وی با انتقاد از فضای رسانه‌ای و مجازی که گاهی فاصله زیادی با واقعیت‌های اقتصادی و نظامی دارد، افزود: جنگ‌های اخیر نشان داد که چگونه رسانه‌ها می‌توانند تصاویر غیرواقعی بسازند. هدف ما این است که تصمیمات دولتی نه بر اساس تصاویر رسانه‌ای، بلکه بر اساس داده‌های دقیق و واقعی اتخاذ شود.

کارآفرینی سیاسی و استراتژی‌های دفاعی

میدری در ادامه با ورود به بحث کارآفرینی، معتقد بود که در کنار کارآفرینی اقتصادی، نوعی «کارآفرینی سیاسی» نیز در دولت‌ها وجود دارد که نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند.

وی با اشاره به توانمندی‌های راهبردی کشور در عرصه‌های مختلف، از جمله دفاعی، گفت: توانایی مدیریت پیچیدگی‌های نظامی و تغییر معادلات جهانی با حداقل هزینه‌ها، نشان‌دهنده وجود استراتژی‌های عمیق و برنامه‌ریزی‌های پنهانی است که فراتر از تصورات سطحی است.

چالش انتقال پیام‌ها به جامعه

این مقام عالی وزارت، با اذعان به وجود چالش در حوزه ارتباطات، گفت: یکی از مشکلات ما، عدم انتقال صحیح اقدامات و استراتژی‌های انجام شده به بدنه جامعه است. اگرچه اقدامات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در جریان است، اما این پیام‌ها به درستی به گوش مردم نمی‌رسد و این فاصله میان واقعیت و برداشت جامعه، یکی از دغ دغه‌های اصلی ماست.

تفویض اختیار به استان‌ها و تمرکز بر ابتکارات محلی، موتور محرک کارآفرینی و توسعه است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود در همایش کارآفرینان، با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور به عنوان «کارآفرین سیاسی»، بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و توسعه حکمرانی داده‌محور تأکید کرد.

وی با تشریح تحولات اخیر در شیوه مدیریت کلان کشور گفت: رئیس‌جمهور با پیگیری جدی موضوع داشبوردهای اطلاعاتی در وزارتخانه‌های مختلف از جمله بهداشت، نفت و تعاون، شخصاً داده‌های آماری را رصد می‌کند و این تغییر رویکرد به سمت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده، تحولی مهم در ساختار اجرایی کشور به شمار می‌رود.

وی تفویض اختیار به استان‌ها را گامی مؤثر در جهت شنیده شدن صدای مناطق مختلف و شکوفایی ظرفیت‌های کارآفرینی دانست و افزود: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدیران استانی خواسته‌ایم تا با اتکا به ظرفیت‌های بومی و بدون وابستگی به ساختارهای متمرکز تهران، برنامه‌های تحولی خود را طراحی کنند که تاکنون بیش از ۳۰ برنامه تحولی در این حوزه تدوین شده است.

میدری با اشاره به نمونه‌های عینی فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی، از جمله مراودات تجاری با کشورهای همسایه مانند پاکستان با وجود تمامی موانع، تصریح کرد: این رویکرد نشان می‌دهد که نگاه کشور به شرکای اقتصادی و منطقه‌ای در حال اصلاح است و استانداران در مرزها توانسته‌اند با پشتیبانی از این سیاست‌ها، گام‌های ارزنده‌ای برای گشایش‌های اقتصادی بردارند.

وزیر کار همچنین با اشاره به مقاله‌ اخیر خود درباره تجارب تاریخی حل بحران‌های اقتصادی در جهان گفت: در بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ میلادی در غرب، ابتکارات محلی و شهرداری‌ها نقش کلیدی در مدیریت بحران و ایجاد نهادهای رفاهی ایفا کردند؛ به‌طوری‌که بسیاری از نوآوری‌های مالی از همین ابتکارات محلی شکل گرفت که نمونه‌های مشابه آن امروزه در قالب اوراق مالی و ابزارهای نوین تأمین مالی (مانند اوراق گام) قابل پیاده‌سازی است.

میدری در پایان تأکید کرد: به رسمیت شناختن ظرفیت‌های استانی و محلی و واگذاری امور به مدیریتی که شناخت عمیق‌تری از مناطق دارد، یک استراتژی راهبردی است که می‌تواند کارآفرینان اقتصادی، سیاسی و اداری را بیش از پیش فعال کند و نباید آن را دست‌کم گرفت.