رئیس‌جمهور روسیه گفت جاه‌طلبی‌های نواستعماری برخی کشورهای غربی مانع شکل‌گیری نظامی عادلانه و دموکراتیک بر پایه چندقطبی‌گرایی و برابری واقعی است.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پیامی به برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان مجمع عمومی جنبش «برای آزادی ملت‌ها» اعلام کرد که جاه‌طلبی‌های برخی کشورهای غربی مانع ایجاد نظامی عادلانه و دموکراتیک در روابط بین‌الملل شده است.

پوتین در این پیام که در وب‌سایت کرملین منتشر شد، گفت: جهان امروز در حال تجربه تغییرات بسیار مهمی است. شمار فزاینده‌ای از کشورها خواهان ایجاد نظامی عادلانه و دموکراتیک در روابط بین‌الملل بر پایه اصول چندقطبی‌گرایی و برابری واقعی هستند. جاه‌طلبی‌های نواستعماری برخی کشورهای غربی همچنان مانعی جدی در مسیر دستیابی به این هدف به شمار می‌رود.

رئیس‌جمهور روسیه افزود قدرت‌های استعماری سابق که زمانی ناچار به پایان دادن به سلطه مستقیم بر ملت‌های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین شدند، همچنان در پی حفظ کنترل بر اقتصاد کشورهای این مناطق، مداخله در امور داخلی آنها و اعمال نفوذ بر سیاست خارجی‌شان هستند.