کشف مخفیگاه داعشی در عراق

منابع عراقی از کشف یک مخفیگاه متعلق به بقایای گروه تروریستی داعش، طی دو عملیات امنیتی جداگانه در استان‌های صلاح‌الدین و نینوا خبر دادند.

جوان آنلاین: اداره اطلاعات نظامی وابسته به وزارت دفاع عراق امروز دوشنبه از کشف یک مخفیگاه لجستیکی در زیر زمین و ۱۸۵ محفظه مهمات متعلق به بقایای گروه تروریستی داعش، طی دو عملیات امنیتی جداگانه در استان‌های صلاح‌الدین و نینوا خبر داد.

این اداره اعلام کرد که یگان‌های آن با هماهنگی بخش‌های اطلاعات و امنیت لشکرهای پیاده‌نظام شانزدهم و بیست‌ویکم، بر اساس اطلاعات اطلاعاتی و پیگیری‌های میدانی، این دو عملیات را اجرا کردند.

بر اساس این بیانیه، نیرویی از لشکر پیاده‌نظام بیست‌ویکم در محدوده عملیاتی صلاح‌الدین، یک مخفیگاه قدیمی مدفون در زیر زمین را کشف کرد که حاوی مواد و تجهیزات لجستیکی متعلق به داعش بود. محتویات این مخفیگاه نیز در همان محل، توسط یگان‌های مهندسی میدانی منهدم شد.

این اداره اشاره کرد که بخش اطلاعات و امنیت لشکر پیاده‌نظام شانزدهم، در عملیاتی دیگر در محدوده عملیاتی نینوا، ۱۸۵ محفظه مهمات با کالیبر ۱۴.۵ میلی‌متری متعلق به بقایای داعش را ضبط کرد. این محفظه‌ها برای طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم جهت انفجار، از محل جمع‌آوری و منتقل شدند.