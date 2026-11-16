کد خبر: 1390776
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶
جامعه » اخبار كلی

اعمال قانون ۱۵۲۶ خودروی دودزا در پایتخت طی ۲ روز

س رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون ۱۵۲۶ خودروی دودزا در روزهای ۲۳ و ۲۴ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ در پایتخت در جریان اجرای طرح زوج یا فرد از درب منازل خبر داد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی پور روز دوشنبه با اشاره به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران اظهارکرد: بر اساس این تصمیم، طرح زوج یا فرد از درب منازل از شنبه ۲۳ آبان‌ ماه آغاز و تا یکشنبه ۲۴ آبان‌ ماه در تهران اجرا شد.

وی افزود: در طول اجرای این طرح، با وسایل نقلیه دودزا که عامل آلایندگی هوا هستند برخورد جدی شد.همکاران بنده در ۱۰۰ نقطه از شهر مستقر شدند و با خودروهای دودزا و خودروهای بدون معاینه فنی برخورد کردند؛ ضمن اینکه دوربین‌های ثبت تخلف نیز وسایل نقلیه فاقد مجوز معاینه فنی را اعمال قانون می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در این دو روز تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را داشتند، بلامانع بود؛ اما تردد بقیه وسایل نقلیه سنگین ممنوع بود.

سردار موسوی پور در ادامه گفت: خودروهای دودزا عمدتاً شامل وسایل نقلیه فرسوده، فاقد معاینه فنی معتبر یا دارای نقص فنی در سیستم احتراق و اگزوز هستند. این خودروها مشمول ابطال معاینه فنی و توقیف خواهند شد و پس از توقیف، مالکان ملزم به رفع نقص و دریافت معاینه فنی جدید از مراکز معاینه فنی مجاز هستند. هدف اصلی این اقدامات، کاهش سطح آلاینده‌های هوا و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تهرانی است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، انجام معاینه فنی منظم، استفاده از سوخت استاندارد و خودداری از تردد با خودروهای دودزا، می‌توانند در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی مشارکت کنند.

برچسب ها: دودزا ، خودروی دودزا ، خودروهای دودزا
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