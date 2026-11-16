کد خبر: 1390775
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

لاپید: نتانیاهو در تلاش برای کودتا بود

ق رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت نتانیاهو با هدف قرار دادن احزاب و فعالان عرب و زیر سؤال بردن نتایج انتخابات کنست، درصدد انجام کودتا بوده است.

جوان آنلاین: یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت این رژیم را به تلاش برای انجام کودتا از طریق هدف قرار دادن احزاب و فعالان سیاسی عرب متهم کرد.

این اظهارات پس از انتشار گزارش تحقیقی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مطرح شد که از اقدامات پلیس علیه فعالان عرب و تلاش دیوید زینی، رئیس شاباک برای شنود تلفن پنج نماینده عرب کنست در روز انتخابات ۲۷ اکتبر پرده برداشت.

لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با آشکار شدن جزئیات بیشتر، روشن می‌شود که این اقدام تلاشی برای مختل کردن انتخابات نبود بلکه تلاشی برای کودتا بود.

بر اساس گزارش شبکه ۱۲، ایدو نوردن، رئیس دفتر نتانیاهو شب پیش از انتخابات شکایتی علیه فعالان حزب رعام (فهرست عربی متحد) به پلیس ارائه کرد و منبعی اطلاعاتی را به آن معرفی کرد که بعدها مشخص شد از کارکنان سابق دفتر نخست‌وزیری بوده است.

پلیس با استناد به این اطلاعات، منازل شماری از فعالان را بدون حکم قضایی بازرسی و تعدادی را بازداشت کرد. همچنین زینی خواستار مجوز شنود پنج نماینده عرب کنست به ظن مداخله خارجی در انتخابات شده بود که گالی باهارا میارا، مشاور حقوقی کابینه با آن مخالفت کرد.

بکر عواوده، نماینده عرب کنست از فهرست مشترک این اقدامات را «توطئه علیه دموکراسی» و افترا به جامعه عرب توصیف کرد و خواستار برکناری رئیس شاباک شد.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که احزاب عرب با کسب ۱۹ کرسی در انتخابات اخیر، نقش مهمی در معادلات تشکیل کابینه دارند. در این انتخابات، ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی و اردوگاه گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آوردند.

آیزنکوت که هشتم نوامبر مأمور تشکیل کابینه شد، برای کسب اکثریت پارلمانی به حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو کنست نیاز دارد.

برچسب ها: نتانیاهو ، لاپید ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

کالابرگ کدملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

 پارکینگ متحرک تهران!

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

شما معجزه می‌بینید!

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

‌میناب مقتدر و مظلوم

بار‌ها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

یمن به سوی عدن

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
«نابینایی» ارمغان باربی‌های هالیوودی برای زنان و دختران
«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی
دانش‌آموزان و هوش‌مصنوعی/ AI حل‌المسائل دانش‌آموزان شده است!
خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای سایبری جنگ رمضان/ خودش را برای شهادت آماده کرده بود
تعلل دستگاه ها در مهار آلودگی هوا/ قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار