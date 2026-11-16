ادامه صعود در بورس تهران/ شاخص از ۸.۵ میلیون واحد گذشت

بورس تهران در ادامه روند صعودی روز گذشته، معاملات امروز را نیز با رشد شاخص‌های اصلی به پایان رساند، به‌ طوری‌ که شاخص کل بورس با افزایش ۴۸ هزار واحدی به ارتفاع هشت میلیون و ۵۱۳ هزار واحد رسید و شاخص هم‌ وزن نیز رشد ۲۵ هزار واحدی را ثبت کرد.

جوان آنلاین: بازار سرمایه امروز دوشنبه ۲۵ آبان ‌ماه، دومین روز معاملاتی هفته را نیز با روند مثبت پشت سر گذاشت و شاخص‌های اصلی بورس تهران به حرکت صعودی خود ادامه دادند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۴۸ هزار واحدی در ارتفاع هشت میلیون و ۵۱۳ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت عمومی‌تری از معاملات و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط است، با افزایش ۲۵ هزار واحدی به دو میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسید.

در معاملات امروز بورس تهران، بیش از یک میلیون و ۱۶۳ هزار فقره معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به ۴۷.۶ همت رسید، آماری که از تداوم تحرک در معاملات بازار سهام حکایت دارد. نمادهای فملی، شپنا، تابان، فولاد، فارس، شبندر و تاپیکو از جمله نمادهای اثرگذار بر روند شاخص کل بورس در معاملات امروز بودند.

فرابورس نیز سبزپوش شد

در سوی دیگر بازار سرمایه، معاملات فرابورس ایران نیز همسو با بورس تهران با رشد شاخص کل همراه بود.شاخص کل فرابورس با افزایش ۴۷۵ واحدی به سطح ۷۱ هزار و ۳۳۲ واحد رسید. تعداد معاملات این بازار نیز ۶۳۴ هزار و ۸۴ فقره ثبت شد. نمادهای آریا، فزر، کگهر، ومپنا، شرانل، نیشکر و سامان از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز بودند.

ادامه رشد بازار در کنار افزایش ارزش معاملات

بررسی روند معاملات دو روز اخیر نشان می‌دهد بورس تهران پس از نوسانات و افت‌وخیزهای روزهای گذشته، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است. رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن در معاملات امروز نیز نشان می‌دهد تحرک مثبت بازار تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در مجموع با افزایش قیمت همراه شده‌اند.

از سوی دیگر، ثبت ارزش معاملات ۴۷.۶ همتی در بورس تهران و بیش از ۱.۱ میلیون معامله می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فعالیت و گردش نقدینگی در بازار باشد. با این حال، برای ارزیابی پایداری روند صعودی، بررسی خالص ورود و خروج پول حقیقی، ارزش معاملات خرد و میزان مشارکت سرمایه‌گذاران در روزهای آینده اهمیت دارد.

در مجموع، ادامه رشد شاخص‌های بورس و فرابورس در معاملات دوشنبه، تصویری مثبت از وضعیت کوتاه‌مدت بازار سرمایه ارائه می‌دهد، هرچند تداوم این روند به تثبیت تقاضا و همراهی جریان نقدینگی در روزهای آینده وابسته خواهد بود.