کد خبر: 1390769
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵
اقتصاد » اخبار کلی

ادامه صعود در بورس تهران/ شاخص از ۸.۵ میلیون واحد گذشت

بورس بورس تهران در ادامه روند صعودی روز گذشته، معاملات امروز را نیز با رشد شاخص‌های اصلی به پایان رساند، به‌ طوری‌ که شاخص کل بورس با افزایش ۴۸ هزار واحدی به ارتفاع هشت میلیون و ۵۱۳ هزار واحد رسید و شاخص هم‌ وزن نیز رشد ۲۵ هزار واحدی را ثبت کرد.

جوان آنلاین: بازار سرمایه امروز دوشنبه ۲۵ آبان ‌ماه، دومین روز معاملاتی هفته را نیز با روند مثبت پشت سر گذاشت و شاخص‌های اصلی بورس تهران به حرکت صعودی خود ادامه دادند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با رشد ۴۸ هزار واحدی در ارتفاع هشت میلیون و ۵۱۳ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز که نمایانگر وضعیت عمومی‌تری از معاملات و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط است، با افزایش ۲۵ هزار واحدی به دو میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسید.

در معاملات امروز بورس تهران، بیش از یک میلیون و ۱۶۳ هزار فقره معامله به ثبت رسید و ارزش معاملات نیز به ۴۷.۶ همت رسید، آماری که از تداوم تحرک در معاملات بازار سهام حکایت دارد. نمادهای فملی، شپنا، تابان، فولاد، فارس، شبندر و تاپیکو از جمله نمادهای اثرگذار بر روند شاخص کل بورس در معاملات امروز بودند.
فرابورس نیز سبزپوش شد

در سوی دیگر بازار سرمایه، معاملات فرابورس ایران نیز همسو با بورس تهران با رشد شاخص کل همراه بود.شاخص کل فرابورس با افزایش ۴۷۵ واحدی به سطح ۷۱ هزار و ۳۳۲ واحد رسید. تعداد معاملات این بازار نیز ۶۳۴ هزار و ۸۴ فقره ثبت شد. نمادهای آریا، فزر، کگهر، ومپنا، شرانل، نیشکر و سامان از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز بودند.

ادامه رشد بازار در کنار افزایش ارزش معاملات

بررسی روند معاملات دو روز اخیر نشان می‌دهد بورس تهران پس از نوسانات و افت‌وخیزهای روزهای گذشته، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته است. رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن در معاملات امروز نیز نشان می‌دهد تحرک مثبت بازار تنها به چند نماد بزرگ محدود نبوده و شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در مجموع با افزایش قیمت همراه شده‌اند.

از سوی دیگر، ثبت ارزش معاملات ۴۷.۶ همتی در بورس تهران و بیش از ۱.۱ میلیون معامله می‌تواند نشانه‌ای از تداوم فعالیت و گردش نقدینگی در بازار باشد. با این حال، برای ارزیابی پایداری روند صعودی، بررسی خالص ورود و خروج پول حقیقی، ارزش معاملات خرد و میزان مشارکت سرمایه‌گذاران در روزهای آینده اهمیت دارد.

در مجموع، ادامه رشد شاخص‌های بورس و فرابورس در معاملات دوشنبه، تصویری مثبت از وضعیت کوتاه‌مدت بازار سرمایه ارائه می‌دهد، هرچند تداوم این روند به تثبیت تقاضا و همراهی جریان نقدینگی در روزهای آینده وابسته خواهد بود.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

امریکا از جنگ جا زد!

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

باند افغانی‌های غیرمجاز با ربودن هموطنان خود دلار اخاذی می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

چگونه حضرت زهرا (س) حجت خدا بر امام معصوم است؟

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

 پارکینگ متحرک تهران!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱

کالابرگ کدملی‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شد

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت

شما معجزه می‌بینید!

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

امنیت ایران از مسیر اعتماد به امریکا نمی‌گذرد

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

مساله اصلی تحقق و پذیرش هفت شرط ایران از سوی طرف مقابل است

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

خواب امریکایی «خروج بی‌توافق»!

ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

‌میناب مقتدر و مظلوم

هوافضای سپاه مهیای خلق شگفتانه‌های جدید برای دشمن است

عزیمت وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان

بار‌ها سوریه رفت، حتی شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!

زارعی با حسرت تشکیل اتحادیه تئاتر جهان اسلام درگذشت

رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه

انفجار دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز توسط سپاه

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
«نابینایی» ارمغان باربی‌های هالیوودی برای زنان و دختران
«برخاستن از فقر» و گنج‌های ایرانی
دانش‌آموزان و هوش‌مصنوعی/ AI حل‌المسائل دانش‌آموزان شده است!
خستگی پنهان مادران | چه کسی مراقب مراقبان خانواده است؟
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای سایبری جنگ رمضان/ خودش را برای شهادت آماده کرده بود
تعلل دستگاه ها در مهار آلودگی هوا/ قانون هوای پاک ۱۲ درصدی!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آقاجان! همه خانواده ما فدای راه ظهور شما
چه کسی جنگ را می‌برد؟!
پاداش «زیان‌رسانی» نمی‌دهیم!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار