گوترش خواستار پایان وضعیت «نه جنگ و نه صلح» میان آمریکا و ایران شد

دبیرکل سازمان ملل در آستانه نشست سران آمریکا، روسیه و چین خواستار آغاز روند دیپلماتیک جدی میان تهران و واشنگتن شد.

جوان آنلاین: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد تعهد آمریکا، روسیه و چین به خلع سلاح هسته‌ای معنادار، دستاوردی بزرگ برای جهان خواهد بود.

به گزارش مهر، گوترش در نشست خبری خود در حاشیه اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل با اشاره به دیدار برنامه‌ریزی‌شده سران سه کشور در اواخر هفته جاری گفت: اگر این سه رئیس جمهور واقعاً به خلع سلاح هسته‌ای معنادار متعهد شوند، این اقدام دستاوردی بزرگ برای جهان خواهد بود.

وی تأکید کرد جهان تنها زمانی به‌طور کامل در امنیت خواهد بود که از سلاح‌های هسته‌ای عاری باشد.

دبیرکل سازمان ملل همچنین اعلام کرد این سازمان آماده است در هرگونه ابتکار عمل برای خلع سلاح هسته‌ای مشارکت کند و برای تضمین موفقیت آن همکاری داشته باشد؛ با این حال، هشدار داد که تحقق چنین نتیجه‌ای هنوز قطعی نیست.

گوترش در بخش دیگری از سخنانش خواستار آغاز یک روند دیپلماتیک جدی میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به وضعیت کنونی «نه جنگ و نه صلح» شد و گفت این وضعیت پیامدهای مخربی برای اقتصاد جهانی از جمله افزایش قیمت سوخت و دشواری دسترسی به کودهای شیمیایی به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش، قرار است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین روز پنجشنبه در شهر شنژن چین و در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه با یکدیگر دیدار کنند.

به گفته اولیویا ولز، دستیار سخنگوی کاخ سفید انتظار می‌رود موضوع کاهش تسلیحات هسته‌ای از محورهای گفت‌وگوی این سه رئیس جمهور باشد.