انفجار دو پهپاد صهیونیستی در لبنان در سایه ادامه تجاوزها

همزمان با انفجار دو پهپاد صهیونیستی در لبنان، ارتش صهیونیستی به شهر میفدون در نبطیه و منطقه الشعرة در ارتفاعات رشته‌ کوه شرقی در بعلبک حمله کرده و دو شهروند لبنانی را در شبعا ربودند.

جوان آنلاین: رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود علیه روستاهای لبنان، با یک پهپاد، ۳ بمب را به شهر میفدون در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان شلیک کرد.

به گزارش مهر، در شهر شبعا، نیروهای اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز دو شهروند را ربودند و آن‌ها را به داخل اراضی اشغالی منتقل کردند.

بر اساس جزئیات این حادثه، گروهی از نیروهای ارتش اشغالگر به سمت منطقه القاطع در حاشیه شهر پیشروی کردند و دو برادر جوان از خانواده حمدان را ربودند و سپس آن‌ها را به داخل اراضی اشغالی انتقال دادند.

در شرق لبنان نیز خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که جنگنده‌های صهیونیستی بامداد امروز حمله‌ای هوایی به منطقه الشعرة، در سمت ارتفاعات رشته‌ کوه شرقی در شهرستان بعلبک، انجام دادند که بر اثر آن خسارت یا تلفاتی گزارش نشد.

این تجاوزات در چارچوب نقض مستمر توافق «آتش‌بس»، و «اعلامیه توقف مخاصمات» صادرشده در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامه‌های ۴۲۵ و ۱۷۰۱، صورت می‌گیرد.

از سوی دیگر یک پهپاد اسرائیلی در آسمان منطقه الرجم، در شهر میفدون واقع در شهرستان نبطیه در جنوب لبنان، منفجر شد.

حدود نیم ساعت بعد، دومین پهپاد اسرائیلی نیز در همان منطقه منفجر شد.