کد خبر: 1390763
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تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش اکوادور به استقرار نظامیان آمریکایی در این کشور

اکوادور رئیس جمهور اکوادور به انتشار اخباری در خصوص استقرار هواپیماها و تجهیزات نظامی آمریکا در یکی از پایگاه های این کشور واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: دنیل نوبوا رئیس جمهور اکوادور وجود پایگاه نظامی آمریکا در این کشور را رد کرد. این موضع گیری رئیس جمهور اکوادور بعد از انتشار یک گزارش از سوی خبرگزاری فرانسه مبنی بر استقرار غیر عادی هواپیماها و تجهیزات آمریکایی در یکی از سایت های این کشور مطرح شد.

به گزارش مهر، این در حالی است که کمتر از یک سال قبل مردم اکوادور در یک همه پرسی سراسری مخالفت خود را با ایجاد پایگاه های نظامی خارجی در کشورشان اعلام کردند.

رئیس جمهور اکوادور اضافه کرد که نظامیان آمریکایی در این سایت در چارچوب همکاری های دو جانبه و برای انجام فعالیت های موقت حضور دارند. این یک پایگاه آمریکایی نیست بلکه پایگاه اکوادور است.

خبرگزاری فرانسه پیشتر از انجام ۲۰ پرواز نظامی آمریکایی در این پایگاه خبر داده بود.

برچسب ها: اکوادور ، نظامیان آمریکایی ، پایگاه نظامی آمریکا
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