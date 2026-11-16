نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارش داد نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا موجب کاهش نگرانی رهبران آسیایی از واکنش‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا شده و آنها را به بازنگری در روابط تجاری و سیاسی با واشنگتن و انتظار برای تحولات سیاسی آینده آمریکا سوق داده است.

جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در سفر این هفته خود به آسیا با شرایط متفاوتی روبه‌رو خواهد شد چراکه رهبران کشورهای منطقه، نتایج شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای را نشانه‌ای از تضعیف موقعیت سیاسی وی ارزیابی می‌کنند و دیگر مانند گذشته از واکنش‌های او هراس ندارند.

این نشریه آمریکایی گزارش داد: ترامپ روز دوشنبه برای شرکت در نشست سران شرق آسیا به مانیل سفر می‌کند و سپس در نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شنجن چین حضور خواهد یافت. این در حالی است که شماری از کشورهای منطقه در نتیجه تعرفه‌های سنگین و توافق‌های پرهزینه سرمایه‌گذاری دولت آمریکا با مشکلاتی مواجه شده‌اند.

پولیتیکو ادامه داد: کره جنوبی از جمله این کشورهاست که ترامپ آن را به دلیل تاخیر در اجرای تعهد ۳۵۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در آمریکا به محدود کردن رزمایش‌های نظامی تهدید کرده است. هند نیز همچنان از تعرفه‌های تجاری واشنگتن ناراضی است.

به نوشته پولیتیکو، دیپلمات‌های آسیایی معتقدند رهبران منطقه ضمن حفظ اهمیت روابط با آمریکا، با احتیاط بیشتری با ترامپ برخورد خواهند کرد و گزینه‌های خود را برای تعامل با واشنگتن باز نگه می‌دارند. به گفته منابع آگاه از رایزنی‌های دیپلماتیک، نگرانی از واکنش‌های تند ترامپ و تهدیدهای تجاری، نظامی و سیاسی او پس از شکست جمهوری‌خواهان کاهش یافته است.

این نشریه به نقل از کورت تانگ مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، افزود: رهبران آسیایی تحولات قدرت را به‌دقت دنبال می‌کنند و اکنون رئیس‌جمهور آمریکا را تا حدودی تضعیف‌شده ارزیابی خواهند کرد. در همین حال، برخی دولت‌های منطقه تمایل کمتری به انعقاد توافق‌های جدید تجاری و سرمایه‌گذاری با دولت ترامپ دارند و ترجیح می‌دهند تا روی کار آمدن دولت بعدی آمریکا در سال ۲۰۲۸ صبر کنند.

طبق این گزارش، چین نیز در آستانه دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور این کشور، شرایط جدید موازنه قدرت را مدنظر قرار داده است.

جاناتان زین تحلیلگر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت پکن تلاش خواهد کرد با دادن امتیازهایی به ترامپ و طولانی کردن مذاکرات، وضعیت موجود را حفظ کند، بدون آنکه به اختلافات اساسی اقتصادی و امنیتی دو کشور بپردازد.

پولیتیکو در ادامه نوشت: با وجود کاهش نگرانی‌ها از واکنش‌های ترامپ، متحدان آسیایی آمریکا همچنان در اظهارات علنی از وی تمجید خواهند کرد تا زمینه برخوردهای تلافی‌جویانه فراهم نشود. همزمان، سفارتخانه‌های این کشورها در واشنگتن خود را برای رایزنی با دموکرات‌ها، که انتظار می‌رود کنترل کنگره را در دست بگیرند، آماده می‌کنند.

این نشریه افزود: دولت‌های آسیایی امیدوارند اکثریت دموکرات کنگره بتواند اقداماتی برای محدود کردن تعرفه‌های تنبیهی ترامپ، احیای حمایت آمریکا از اوکراین و مهار اختیارات رئیس‌جمهور در آغاز جنگ بدون موافقت کنگره انجام دهد. همچنین برخی کشورها ممکن است اجرای تعهدات تجاری و سرمایه‌گذاری خود را به تعویق بیندازند تا از تحولات سیاسی آمریکا بهره‌برداری کنند.

پولیتیکو در پایان گزارش خود به نقل از اسکات مارسیل مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا، نوشت: رهبران آسیایی ممکن است به این نتیجه رسیده باشند که در برخی حوزه‌ها پیش‌تر فشار زیادی از سوی ترامپ بر آنها وارد شده و اکنون این فرصت را دارند که بدون جلب توجه و با احتیاط، تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او منتظر بمانند.

به گزارش ایرنا، انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که در روز ۱۲ آبان برگزار شد موجی آبی را در خاک ایالات متحده راه انداخت و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه، شخص رئیس‌جمهوری آمریکا و کاندیداهای مورد حمایتش را رقم زد.

یکی از علل اصلی این شکست را می‌توان افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در آمریکا که ناشی از تجاوز این کشور به ایران بود دانست. این امر مورد تایید سیاست‌مداران بلندپایه آمریکایی نیز بوده‌است.

جی دی ونس روز چهارشنبه ۱۳ آبان پس از شکست حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دلیل باخت جنگ علیه ایران است. همچنین با استناد به یک نظرسنجی، به طور ضمنی رابطه با رژیم اسرائیل را نیز از دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای توصیف کرد.

ونس در پیامی در این شبکه اجتماعی عنوان کرد: دلیل اصلی شکست ما برای تقریبا همه آشکار است. یک متخصص نظرسنجی متوجه شد که بسیاری از کسانی که قصد داشتند در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رای دهند، خشمگین هستند و تصمیم گرفته‌اند به دموکرات‌ها رای بدهند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود: او از آن دسته رای‌دهندگانی که از ما روی برگردانده بودند پرسید چه چیزی باعث می‌شود دوباره به جمع ما بازگردند. وی چهار عامل اصلی پایان دادن به جنگ، تغییر رابطه آمریکا با رژیم اسرائیل، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم و اولویت دادن به آمریکا را پاسخ‌های اصلی رای‌دهندگان دانست.

ترامپ نیز ارزیابی جی‌دی ونس، معاون رئیس خود را پذیرفت که بر اساس آن، جنگ با ایران دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات «جی دی ونس» معاون خود در محل ساخت سالن بزرگ جدید کاخ سفید گفت: فکر می‌کنم تا حد زیادی درست است، زیرا این جنگ در کوتاه‌مدت باعث شد قیمت بنزین کمی افزایش پیدا کند.